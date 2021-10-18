https://ria.ru/20211018/brat-1755109159.html

Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым, сообщили СМИ

Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2021

Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым, сообщили СМИ

Брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым, пишет "Страна.UA" со ссылкой на собственные источники в МВД Украины. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:41

2021-10-18T20:41

2021-10-18T23:35

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КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым, пишет "Страна.UA" со ссылкой на собственные источники в МВД Украины."Андрей Павлов найден мертвым у себя в квартире", — сообщается на сайте издания.В свою очередь, в украинских правоохранительных органах заявили, что сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства смерти 46-летнего мужчины в Кривом Роге. Его фамилия и имя не называются."Восемнадцатого октября в полицию поступило сообщение о смерти 46-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-городском районе города Кривой Рог. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", — говорится в сообщении на сайте областного управления полиции.По данным ведомства, тело обнаружил знакомый мужчины, приехавший его навестить. За день до этого погибший жаловался на проблемы со здоровьем.На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. После этого тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", но затем отвергла эту версию, сменив ее на предположение о самоубийстве или доведении до самоубийства. Президент страны Владимир Зеленский взял расследование дела под личный контроль.

https://ria.ru/20210817/nesostykovka-1746022744.html

https://ria.ru/20210816/pavlov-1745867970.html

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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, мвд украины, владимир зеленский