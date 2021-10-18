https://ria.ru/20211018/abkhaziya-1754985388.html
Эксперты рассказали, почему у россиян популярен отдых в Абхазии
Эксперты рассказали, почему у россиян популярен отдых в Абхазии - РИА Новости, 18.10.2021
Эксперты рассказали, почему у россиян популярен отдых в Абхазии
По словам туроператоров, загрузка топовых объектов размещения в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100-процентной, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:02
2021-10-18T12:02
2021-10-18T12:02
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, загрузка топовых объектов размещения в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100-процентной, сообщает АТОР.Абхазия — одно из немногих направлений, куда не требуется сертификат о вакцинации или ПЦР тест, а в Краснодарском крае с лета действуют антиковидные ограничения. Именно поэтому, по мнению представителей туротрасли, путешественники предпочитают бронировать путевки в соседнюю страну, а не в Сочи или Адлер.Почти все номера в объектах размещения Абхазии, представляющих санаторно-курортное лечение и SPA-процедуры, уже заняты. В "обычных" отелях и гостиницах дефицита пока нет, однако загрузка уже выше, чем в последние два года, отмечают эксперты.Уточняется, что сейчас стоимость четырехдневного тура в Абхазию на ноябрьские праздники начинается от 2320 рублей на двоих (без перелета и питания).В Абхазии продолжает действовать комплекс противоэпидемиологических мер: запрещено проведение массовых мероприятий, посещение спортивных и культурных учреждений. Однако эти меры, по словам экспертов, никак не затрагивают туристов.
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Эксперты рассказали, почему у россиян популярен отдых в Абхазии
Загруженность топовых отелей в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100 процентам
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
По словам туроператоров, загрузка топовых объектов размещения в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100-процентной, сообщает
АТОР.
Абхазия — одно из немногих направлений, куда не требуется сертификат о вакцинации или ПЦР тест, а в Краснодарском крае с лета действуют антиковидные ограничения. Именно поэтому, по мнению представителей туротрасли, путешественники предпочитают бронировать путевки в соседнюю страну, а не в Сочи или Адлер.
Почти все номера в объектах размещения Абхазии, представляющих санаторно-курортное лечение и SPA-процедуры, уже заняты. В "обычных" отелях и гостиницах дефицита пока нет, однако загрузка уже выше, чем в последние два года, отмечают эксперты.
Уточняется, что сейчас стоимость четырехдневного тура в Абхазию на ноябрьские праздники начинается от 2320 рублей на двоих (без перелета и питания).
В Абхазии продолжает действовать комплекс противоэпидемиологических мер: запрещено проведение массовых мероприятий, посещение спортивных и культурных учреждений. Однако эти меры, по словам экспертов, никак не затрагивают туристов.