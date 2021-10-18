https://ria.ru/20211018/abkhaziya-1754985388.html

Эксперты рассказали, почему у россиян популярен отдых в Абхазии

Эксперты рассказали, почему у россиян популярен отдых в Абхазии - РИА Новости, 18.10.2021

Эксперты рассказали, почему у россиян популярен отдых в Абхазии

По словам туроператоров, загрузка топовых объектов размещения в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100-процентной, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:02

2021-10-18T12:02

2021-10-18T12:02

туризм

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краснодарский край

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новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

адлер

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, загрузка топовых объектов размещения в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100-процентной, сообщает АТОР.Абхазия — одно из немногих направлений, куда не требуется сертификат о вакцинации или ПЦР тест, а в Краснодарском крае с лета действуют антиковидные ограничения. Именно поэтому, по мнению представителей туротрасли, путешественники предпочитают бронировать путевки в соседнюю страну, а не в Сочи или Адлер.Почти все номера в объектах размещения Абхазии, представляющих санаторно-курортное лечение и SPA-процедуры, уже заняты. В "обычных" отелях и гостиницах дефицита пока нет, однако загрузка уже выше, чем в последние два года, отмечают эксперты.Уточняется, что сейчас стоимость четырехдневного тура в Абхазию на ноябрьские праздники начинается от 2320 рублей на двоих (без перелета и питания).В Абхазии продолжает действовать комплекс противоэпидемиологических мер: запрещено проведение массовых мероприятий, посещение спортивных и культурных учреждений. Однако эти меры, по словам экспертов, никак не затрагивают туристов.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

краснодарский край

сочи

абхазия

адлер

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