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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211017/zinichev-1754945825.html
Телеканал "Спас" покажет фильм о погибшем главе МЧС Зиничеве
Телеканал "Спас" покажет фильм о погибшем главе МЧС Зиничеве - РИА Новости, 17.10.2021
Телеканал "Спас" покажет фильм о погибшем главе МЧС Зиничеве
Документальный фильм в память о трагически погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве представят на телеканале "Спас". РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T20:01
2021-10-17T23:01
культура
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
культура
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Документальный фильм в память о трагически погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве представят на телеканале "Спас".Семнадцатого октября исполняется 40 дней со дня гибели министра.Согласно рецензии к картине Анжелики Кареткиной "Зиничев. За други своя", фильм расскажет о жизни, служении и подвиге министра.Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
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норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, культура
20:01 17.10.2021 (обновлено: 23:01 17.10.2021)
 
Телеканал "Спас" покажет фильм о погибшем главе МЧС Зиничеве

Документальный фильм о погибшем главе МЧС Зиничеве выйдет на телеканале "Спас"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время облета на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время облета на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Документальный фильм в память о трагически погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве представят на телеканале "Спас".
Семнадцатого октября исполняется 40 дней со дня гибели министра.
Согласно рецензии к картине Анжелики Кареткиной "Зиничев. За други своя", фильм расскажет о жизни, служении и подвиге министра.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Спасатели МЧС включили мигалки и сирены в память о Зиничеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 17:42
Акция памяти Зиничева прошла по всей России
 
КультураНорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссияКультура
 
 
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