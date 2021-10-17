https://ria.ru/20211017/zinichev-1754945825.html

Телеканал "Спас" покажет фильм о погибшем главе МЧС Зиничеве

Телеканал "Спас" покажет фильм о погибшем главе МЧС Зиничеве - РИА Новости, 17.10.2021

Телеканал "Спас" покажет фильм о погибшем главе МЧС Зиничеве

Документальный фильм в память о трагически погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве представят на телеканале "Спас". РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T20:01

2021-10-17T20:01

2021-10-17T23:01

культура

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

культура

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Документальный фильм в память о трагически погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве представят на телеканале "Спас".Семнадцатого октября исполняется 40 дней со дня гибели министра.Согласно рецензии к картине Анжелики Кареткиной "Зиничев. За други своя", фильм расскажет о жизни, служении и подвиге министра.Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

https://ria.ru/20210910/pamyat-1749574348.html

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, культура