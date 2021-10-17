https://ria.ru/20211017/vysokomerno-1754952684.html

Европа попыталась перехитрить Россию и поплатилась

Forbes рассказал, как Россия "наказала" Европу за высокомерие - РИА Новости, 17.10.2021

Европа попыталась перехитрить Россию и поплатилась

Европа поплатилась за высокомерие и оказалась в плену газового кризиса, в то время как Россия реализует свои козыри на рынке, пишет Forbes. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T22:12

2021-10-17T22:12

2021-10-17T23:34

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европа поплатилась за высокомерие и оказалась в плену газового кризиса, в то время как Россия реализует свои козыри на рынке, пишет Forbes."Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности", — отмечается в статье.Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило регион.Тем не менее, действия России в материале называются "энергетическим покером". Несмотря на то, что Forbes признал эффективность проектов Москвы (в том числе и "Северного потока — 2"), издание не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.На днях заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства перед ЕС по поставкам топлива, а также отверг тезис о том, что Москва каким-либо образом манипулирует рынком. Российский лидер Владимир Путин также неоднократно заявлял, что страна всегда была надежным поставщиком газа для потребителей как в Европе, так и в Азии.

https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

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экономика, азия, европа, москва, владимир путин, forbes, евросоюз, еврокомиссия, газпром, франс тиммерманс, северный поток — 2, россия