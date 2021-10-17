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Европа попыталась перехитрить Россию и поплатилась
Forbes рассказал, как Россия "наказала" Европу за высокомерие - РИА Новости, 17.10.2021
Европа попыталась перехитрить Россию и поплатилась
Европа поплатилась за высокомерие и оказалась в плену газового кризиса, в то время как Россия реализует свои козыри на рынке, пишет Forbes. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T22:12
2021-10-17T23:34
экономика
азия
европа
москва
владимир путин
forbes
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европа поплатилась за высокомерие и оказалась в плену газового кризиса, в то время как Россия реализует свои козыри на рынке, пишет Forbes."Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности", — отмечается в статье.Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило регион.Тем не менее, действия России в материале называются "энергетическим покером". Несмотря на то, что Forbes признал эффективность проектов Москвы (в том числе и "Северного потока — 2"), издание не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.На днях заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства перед ЕС по поставкам топлива, а также отверг тезис о том, что Москва каким-либо образом манипулирует рынком. Российский лидер Владимир Путин также неоднократно заявлял, что страна всегда была надежным поставщиком газа для потребителей как в Европе, так и в Азии.
https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html
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экономика, азия, европа, москва, владимир путин, forbes, евросоюз, еврокомиссия, газпром, франс тиммерманс, северный поток — 2, россия
22:12 17.10.2021 (обновлено: 23:34 17.10.2021)
 
Forbes рассказал, как Россия "наказала" Европу за высокомерие

Forbes: желание Европы резко перейти на зеленую энергетику было высокомерным

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европа поплатилась за высокомерие и оказалась в плену газового кризиса, в то время как Россия реализует свои козыри на рынке, пишет Forbes.
"Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности", — отмечается в статье.
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Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило регион.
Тем не менее, действия России в материале называются "энергетическим покером". Несмотря на то, что Forbes признал эффективность проектов Москвы (в том числе и "Северного потока — 2"), издание не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.
На днях заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства перед ЕС по поставкам топлива, а также отверг тезис о том, что Москва каким-либо образом манипулирует рынком. Российский лидер Владимир Путин также неоднократно заявлял, что страна всегда была надежным поставщиком газа для потребителей как в Европе, так и в Азии.
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ЭкономикаАзияЕвропаМоскваВладимир ПутинForbesЕвросоюзЕврокомиссияГазпромФранс ТиммермансСеверный поток — 2Россия
 
 
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