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В Эстонии завершились муниципальные выборы
В Эстонии завершились муниципальные выборы - РИА Новости, 17.10.2021
В Эстонии завершились муниципальные выборы
Муниципальные выборы завершились в Эстонии, явка составила 54,8%, сообщила в воскресенье республиканская избирательная комиссия. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T20:39
2021-10-17T20:39
2021-10-17T20:39
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эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Муниципальные выборы завершились в Эстонии, явка составила 54,8%, сообщила в воскресенье республиканская избирательная комиссия."Муниципальные выборы завершились в Эстонии. В ходе выборов проголосовали 588 832 человек, что составляет 54,8% от от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.Выборы прошли в 79 местных самоуправлениях. Всего на выборах баллотировались 10 025 человек. Из них 6 322 баллотировались по партийным спискам, 3 660 в списках избирательных союзов и 43 являлись независимыми кандидатами.В день голосования, 17 октября, по всей стране были открыты почти 450 избирательных участков. Голосование проходило с 9:00 до 20:00 (совпадает с московским). В отличие от парламентских выборов на муниципальных выборах могли голосовать не только граждане страны, но и лица без гражданства, проживающие в Эстонии на основании долговременного или постоянного вида на жительство, однако они не могли баллотироваться в органы местной власти.С 11 по 16 октября в Эстонии прошло предварительное голосование на избирательных участках и электронное голосование, в которых приняли участие 39%, или 425 400 избирателей. Из них 275 576 проголосовали электронным путем, на избирательных участках проголосовали 149 824 избирателей.
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в мире, выборы, эстония
В Эстонии завершились муниципальные выборы
В Эстонии завершились муниципальные выборы, явка составила 54,8%
ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости.
Муниципальные выборы завершились в Эстонии
, явка составила 54,8%, сообщила в воскресенье республиканская избирательная комиссия.
"Муниципальные выборы завершились в Эстонии. В ходе выборов проголосовали 588 832 человек, что составляет 54,8% от от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.
Выборы прошли в 79 местных самоуправлениях. Всего на выборах баллотировались 10 025 человек. Из них 6 322 баллотировались по партийным спискам, 3 660 в списках избирательных союзов и 43 являлись независимыми кандидатами.
В день голосования, 17 октября, по всей стране были открыты почти 450 избирательных участков. Голосование проходило с 9:00 до 20:00 (совпадает с московским). В отличие от парламентских выборов на муниципальных выборах могли голосовать не только граждане страны, но и лица без гражданства, проживающие в Эстонии на основании долговременного или постоянного вида на жительство, однако они не могли баллотироваться в органы местной власти.
С 11 по 16 октября в Эстонии прошло предварительное голосование на избирательных участках и электронное голосование, в которых приняли участие 39%, или 425 400 избирателей. Из них 275 576 проголосовали электронным путем, на избирательных участках проголосовали 149 824 избирателей.