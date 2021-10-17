https://ria.ru/20211017/pozhar-1754947861.html

В Нижегородской области погибли трое детей из-за пожара в доме

В Нижегородской области погибли трое детей из-за пожара в доме - РИА Новости, 17.10.2021

В Нижегородской области погибли трое детей из-за пожара в доме

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T20:43

2021-10-17T20:43

2021-10-17T20:43

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Сенная в рабочем поселке Вознесенское поступило в воскресенье в 17.35."На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома по всей площади. В медицинское учреждение доставлена женщина 1984 года рождения. С её слов, в доме должны находиться её дети. В 17.55 пожар локализован на площади 120 квадратных метров. В 18.20 объявлена ликвидация открытого горения. В 19.53 на месте пожара обнаружены погибшие несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибли три человека. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС по региону, все трое – дети. В 20.05 пожар был ликвидирован.По данным ведомства, к месту пожара следуют сотрудники управления надзорной деятельности, испытательной пожарной лаборатории и психолог. От МЧС в тушении пожара принимали участие пять единиц техники и девять человек личного состава. В причинах пожара разбираются следователи СУСК по Нижегородской области.

https://ria.ru/20210930/deti-1752587023.html

нижегородская область

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2021

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)