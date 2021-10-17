https://ria.ru/20211017/medvezhonok-1754950146.html
Ветеринары спасают потерявшегося медвежонка
Ветеринары спасают потерявшегося медвежонка - РИА Новости, 17.10.2021
Ветеринары спасают потерявшегося медвежонка
Истощенного медвежонка нашли в лесу в Челябинской области. Спасти малыша взялся ветеринар Карен Даллакян. О полном выздоровлении говорить пока рано, но маленькая медведица уже лучше двигается и питается. Специалисты продолжают оказывать ей всю необходимую помощь.
2021-10-17T21:25
2021-10-17T21:25
2021-10-17T21:25
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Ветеринары спасают потерявшегося медвежонка
Истощенного медвежонка нашли в лесу в Челябинской области. Спасти малыша взялся ветеринар Карен Даллакян. О полном выздоровлении говорить пока рано, но маленькая медведица уже лучше двигается и питается. Специалисты продолжают оказывать ей всю необходимую помощь.
2021-10-17T21:25
true
PT1M36S
РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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4.7
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видео, медведь, челябинская область
Ветеринары спасают потерявшегося медвежонка
Истощенного медвежонка нашли в лесу в Челябинской области. Спасти малыша взялся ветеринар Карен Даллакян. О полном выздоровлении говорить пока рано, но маленькая медведица уже лучше двигается и питается. Специалисты продолжают оказывать ей всю необходимую помощь.
2021-10-17T21:25
true
PT1M36S
Ветеринары спасают потерявшегося медвежонка
Истощенного медвежонка нашли в лесу в Челябинской области. Спасти малыша взялся ветеринар Карен Даллакян. О полном выздоровлении говорить пока рано, но маленькая медведица уже лучше двигается и питается. Специалисты продолжают оказывать ей всю необходимую помощь.