Ветеринары спасают потерявшегося медвежонка

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Истощенного медвежонка нашли в лесу в Челябинской области. Спасти малыша взялся ветеринар Карен Даллакян. О полном выздоровлении говорить пока рано, но маленькая медведица уже лучше двигается и питается. Специалисты продолжают оказывать ей всю необходимую помощь.