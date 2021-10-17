https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754914610.html
В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2021
В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:33
2021-10-17T11:33
2021-10-17T11:49
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 6740, 2. Санкт-Петербург – 3323, 3. Московская область – 2759", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономным округе - 18, Ненецком автономном округе - 16.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754847905.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
11:33 17.10.2021 (обновлено: 11:49 17.10.2021)
В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
В Москве зарегистрировали наибольшее число новых случаев COVID-19