Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754914610.html
В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2021
В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:33
2021-10-17T11:49
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_f8cbbd5b4bb9036991785598ad62757a.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 6740, 2. Санкт-Петербург – 3323, 3. Московская область – 2759", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономным округе - 18, Ненецком автономном округе - 16.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754847905.html
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_77a1fad136a0f87ad872793820bd554a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
11:33 17.10.2021 (обновлено: 11:49 17.10.2021)
 
В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19

В Москве зарегистрировали наибольшее число новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
Сотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 6740, 2. Санкт-Петербург – 3323, 3. Московская область – 2759", – говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономным округе - 18, Ненецком автономном округе - 16.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 11:40
Сенатор прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Крыму
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК
12:44Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
12:23Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол
12:19В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
12:19СМИ уточнили данные о похищенных на Гаити миссионерах
12:13Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
12:11В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
12:05Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел
12:03"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
11:45Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике
11:45В Москве за сутки госпитализировали 1357 человек с COVID-19
11:41Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:40Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
11:39СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании
11:35В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19
11:33В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
11:33Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
11:32В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
11:24Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
11:11Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
Лента новостейМолния