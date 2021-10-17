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Эрнст пообещал в скором времени показать, как на самом деле выглядит космос

Эрнст пообещал в скором времени показать, как на самом деле выглядит космос - РИА Новости, 17.10.2021

Эрнст пообещал в скором времени показать, как на самом деле выглядит космос

Киноэкипаж корабля МС-18 снял не 100%, а 120% съемочного плана для фильма "Вызов", заявил в прямом эфире Первого канала генеральный директор Первого Канала... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:57

2021-10-17T10:57

2021-10-17T11:18

культура

константин эрнст

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

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клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Киноэкипаж корабля МС-18 снял не 100%, а 120% съемочного плана для фильма "Вызов", заявил в прямом эфире Первого канала генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст.Ранее стало известно, что по возвращению экипажа продолжительность работы космонавта Олега Новицкого на борту МКС составит 191 сутки, а актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко – 12 суток.Он отметил, что все видели много фильмов, где имитировалась невесомость и нахождение на орбите, но реальность совершенно другая."Не пройдёт и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос", - добавил Эрнст.

космос

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин эрнст, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, космос, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос