https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754901981.html
"Союз" с киноэкипажем начал спуск с орбиты
"Союз" с киноэкипажем начал спуск с орбиты - РИА Новости, 17.10.2021
"Союз" с киноэкипажем начал спуск с орбиты
Космический корабль "Союз МС-18" с возвращающимся с МКС на Землю первым в истории киноэкипажем — актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T07:07
2021-10-17T07:07
2021-10-17T07:13
казахстан
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
клим шипенко
петр дубров
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-18" с возвращающимся с МКС на Землю первым в истории киноэкипажем — актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким — включил двигатели на торможение для схода с орбиты, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".По словам Новицкого, члены экипажа чувствуют себя нормально."На борту порядок… Себя чувствуем довольно неплохо", — сказал он.Киноэкипаж попрощался с остающимися на Международной космической станции и закрыл люки на корабле в первый час 17 октября. "Союз МС-18" отстыковался от станции в 04.14 мск.Вслед за этим "Союз" должен разделиться на отсеки и войти в плотные слои атмосферы. Приземление ожидается в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в 7.35 мск.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
https://ria.ru/20211017/rogozin-1754900592.html
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казахстан, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, петр дубров, полет первого "киноэкипажа" в космос
07:07 17.10.2021 (обновлено: 07:13 17.10.2021)
"Союз" с киноэкипажем начал спуск с орбиты
"Союз МС-18" с киноэкипажем начал спуск с орбиты на Землю