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Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем - РИА Новости, 17.10.2021
Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
Самолеты-ретрансляторы вылетели в предполагаемый район посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T04:41
2021-10-17T04:41
2021-10-17T04:41
екатеринбург
космос - риа наука
олег новицкий
центральный военный округ
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Самолеты-ретрансляторы вылетели в предполагаемый район посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, а также космонавтом Олегом Новицким, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).В задачу экипажей входит разведка погоды в расчетной точке, радиотехнический и визуальный поиск с определением и выдачей координат посадки спускаемого аппарата, а также ретрансляция голоса космонавта. Кроме того, на борту самолетов находятся парашютно-десантные группы ЦВО.Всего в обеспечении посадки от военного округа задействованы 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" запланирована на 07.36 мск воскресенья.
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754896812.html
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екатеринбург, космос - риа наука, олег новицкий, центральный военный округ, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
Самолеты-ретрансляторы вылетели в предполагаемый район посадки "Союза" с киноэкипажем