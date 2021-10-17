https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754899243.html

Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем

Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем - РИА Новости, 17.10.2021

Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем

Самолеты-ретрансляторы вылетели в предполагаемый район посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T04:41

2021-10-17T04:41

2021-10-17T04:41

екатеринбург

космос - риа наука

олег новицкий

центральный военный округ

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Самолеты-ретрансляторы вылетели в предполагаемый район посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, а также космонавтом Олегом Новицким, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).В задачу экипажей входит разведка погоды в расчетной точке, радиотехнический и визуальный поиск с определением и выдачей координат посадки спускаемого аппарата, а также ретрансляция голоса космонавта. Кроме того, на борту самолетов находятся парашютно-десантные группы ЦВО.Всего в обеспечении посадки от военного округа задействованы 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" запланирована на 07.36 мск воскресенья.

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754896812.html

екатеринбург

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екатеринбург, космос - риа наука, олег новицкий, центральный военный округ, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос