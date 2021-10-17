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Корабль с киноэкипажем возвращается на Землю. Прямая трансляция
Корабль с киноэкипажем возвращается на Землю. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.10.2021
Корабль с киноэкипажем возвращается на Землю. Прямая трансляция
Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T04:00
2021-10-17T07:36
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправляются обратно на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.Корабль возвращается на Землю. "Союз" уже вошел в плотные слои атмосферы, над ним раскрылся парашют.
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LIVE: "Киноэкипаж" возвращается на Землю
LIVE: "Киноэкипаж" возвращается на Землю
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, видео
Корабль с киноэкипажем возвращается на Землю. Прямая трансляция
Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправляются обратно на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
2021-10-17T04:00
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04:00 17.10.2021 (обновлено: 07:36 17.10.2021)
 

Корабль с киноэкипажем возвращается на Землю. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправляются обратно на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
Корабль возвращается на Землю. "Союз" уже вошел в плотные слои атмосферы, над ним раскрылся парашют.
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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