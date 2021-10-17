https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754893746.html

Корабль с киноэкипажем возвращается на Землю. Прямая трансляция

Корабль с киноэкипажем возвращается на Землю. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.10.2021

Корабль с киноэкипажем возвращается на Землю. Прямая трансляция

Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T04:00

2021-10-17T04:00

2021-10-17T07:36

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправляются обратно на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.Корабль возвращается на Землю. "Союз" уже вошел в плотные слои атмосферы, над ним раскрылся парашют.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, видео