https://ria.ru/20211016/vladikavkaz-1754846619.html

Омбудсмен рассказал о владикавказской колонии, где произошел бунт

Омбудсмен рассказал о владикавказской колонии, где произошел бунт - РИА Новости, 16.10.2021

Омбудсмен рассказал о владикавказской колонии, где произошел бунт

Заключенные владикавказской колонии за неделю до беспорядков объявляли голодовку, претензии были к ужесточению режима, заявил РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:29

2021-10-16T11:29

2021-10-16T11:29

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ПЯТИГОРСК, 16 окт - РИА Новости. Заключенные владикавказской колонии за неделю до беспорядков объявляли голодовку, претензии были к ужесточению режима, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1, где находятся порядка 600 человек, во Владикавказе. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии. По последним данным ФСИН, обстановка в исправительной колонии №1 в Северной Осетии стабилизировалась, пострадавших после беспорядков нет. Следователи начали доследственную проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе, сообщили ранее РИА Новости в следственном управлении СК по региону. Как сообщил СУ СК, возбуждено дело об организации и участии в массовых беспорядках после волнений в колонии."В принципе основная проблема снята, там на данный момент проходят оперативные мероприятия, все под контролем УФСИН. Пострадавших нет, там без штурма, силовых вещей особо не было, мирно прошло относительно, если можно так сказать", - сказал Цгоев.По его словам, сейчас будут проводить оперативные мероприятия. "Там очень много следственных органов, по итогам будут приниматься меры какие-то", - добавил он.Он добавил, что общался с заключенными, чтобы выяснить причину произошедшего."Я заходил общался с представителями заключенных, мне были интересны причины. Но где-то за неделю до этого там объявляли голодовку, я тогда заходил, общался с ними тоже. Претензии были к ужесточению режима содержания, там начали вводить более жесткие требования закона, в принципе они законные, администрации надо отдать должное", - сказал Цгоев.По его словам, в колонии есть вещи, которые требуют более внимательного отношения."Есть определенные моменты, которые требуют более внимательного отношения - материальное обеспечение деятельности колонии, которое, к сожалению, не отвечает требованиям, и все это в совокупности, при том, что у людей убирают те небольшие поблажки, которые там были. Вместо этого необходимо вводить жесткие требования закона в отношении медобеспечения, материального обеспечения, питания, это все должно быть в комплексе. Этот баланс, как я понимаю, был нарушен, и все это вылилось вот в такие вещи", - подчеркнул Цгоев.

https://ria.ru/20211015/fsin-1754825063.html

https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)