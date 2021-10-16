https://ria.ru/20211016/vaktsinatsiya-1754865008.html

Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме

Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме - РИА Новости, 16.10.2021

Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме

Количество депутатов Госдумы, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%, в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T16:34

2021-10-16T16:34

2021-10-16T17:01

политика

вакцинация

вячеслав володин

дмитрий киселев

госдума рф

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751958844_0:219:3028:1922_1920x0_80_0_0_57b16aa412d72dcff365c60696c42b40.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Количество депутатов Госдумы, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%, в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела - высокие показатели", - ответил Володин на вопрос об уровне вакцинации в Госдуме.Парламентарий рассказал и об уровне вакцинации внутри думских фракций. Лидерами по количеству вакцинированных депутатов оказались "Единая Россия" и ЛДПР - "непривитых в этих двух фракциях всего по 5% депутатов", за ними следует "Справедливая Россия - За правду" с 10% и КПРФ с 18% невакцинированных парламентариев". "И лидеры по непривитым фракция "Новые люди" - это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, 30%", - отметил Володин.Сам политик напомнил, что вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой".Видеоверсия интервью будет доступна для просмотра в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Читайте полный текст интервью Вячеслава Володина >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вакцинация, вячеслав володин, дмитрий киселев, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19