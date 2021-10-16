https://ria.ru/20211016/vaktsinatsiya-1754865008.html
Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме
Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме - РИА Новости, 16.10.2021
Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме
Количество депутатов Госдумы, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%, в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T16:34
2021-10-16T16:34
2021-10-16T17:01
политика
вакцинация
вячеслав володин
дмитрий киселев
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Количество депутатов Госдумы, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%, в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела - высокие показатели", - ответил Володин на вопрос об уровне вакцинации в Госдуме.Парламентарий рассказал и об уровне вакцинации внутри думских фракций. Лидерами по количеству вакцинированных депутатов оказались "Единая Россия" и ЛДПР - "непривитых в этих двух фракциях всего по 5% депутатов", за ними следует "Справедливая Россия - За правду" с 10% и КПРФ с 18% невакцинированных парламентариев". "И лидеры по непривитым фракция "Новые люди" - это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, 30%", - отметил Володин.Сам политик напомнил, что вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой".Видеоверсия интервью будет доступна для просмотра в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Читайте полный текст интервью Вячеслава Володина >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, вакцинация, вячеслав володин, дмитрий киселев, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:34 16.10.2021 (обновлено: 17:01 16.10.2021)
Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме
Володин: 92% депутатов Госдумы вакцинированы от COVID-19 или переболели
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Количество депутатов Госдумы
, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%, в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин
в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1
".
"Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела - высокие показатели", - ответил Володин на вопрос об уровне вакцинации в Госдуме.
Парламентарий рассказал и об уровне вакцинации внутри думских фракций. Лидерами по количеству вакцинированных депутатов оказались "Единая Россия" и ЛДПР - "непривитых в этих двух фракциях всего по 5% депутатов", за ними следует "Справедливая Россия - За правду" с 10% и КПРФ с 18% невакцинированных парламентариев". "И лидеры по непривитым фракция "Новые люди" - это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, 30%", - отметил Володин.
Сам политик напомнил, что вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой".
Видеоверсия интервью будет доступна для просмотра в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".