https://ria.ru/20211016/tashkentskiy-1754851092.html

Умер известный российский актер

Умер актер из фильма "Будулай, которого не ждут" Борис Ташкентский - РИА Новости, 16.10.2021

Умер известный российский актер

Актер Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, умер в возрасте 84 лет, сообщает московский театр "Ромэн". РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T12:36

2021-10-16T12:36

2021-10-16T22:07

культура

ромэн

культура

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, умер в возрасте 84 лет, сообщает московский театр "Ромэн"."С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский", — говорится в сообщении.Борис Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье — его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился в Ташкентском театральном институте, но был отчислен с четвертого курса. Впоследствии окончил Щепкинское училище. В 1960 году поступил в трупу театра "Ромэн", где вскоре стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер — поставил спектакли "Большая волна Ганга", "Закон предков", "Цвет вишни". На его счету также свыше десяти ролей в кино, наиболее он известен по фильмам "Будулай, которого не ждут", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ромэн , культура