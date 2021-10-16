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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211016/tashkentskiy-1754851092.html
Умер известный российский актер
Умер актер из фильма "Будулай, которого не ждут" Борис Ташкентский - РИА Новости, 16.10.2021
Умер известный российский актер
Актер Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, умер в возрасте 84 лет, сообщает московский театр "Ромэн". РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T12:36
2021-10-16T22:07
культура
ромэн
культура
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, умер в возрасте 84 лет, сообщает московский театр "Ромэн"."С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский", — говорится в сообщении.Борис Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье — его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился в Ташкентском театральном институте, но был отчислен с четвертого курса. Впоследствии окончил Щепкинское училище. В 1960 году поступил в трупу театра "Ромэн", где вскоре стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер — поставил спектакли "Большая волна Ганга", "Закон предков", "Цвет вишни". На его счету также свыше десяти ролей в кино, наиболее он известен по фильмам "Будулай, которого не ждут", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо".
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ромэн , культура
12:36 16.10.2021 (обновлено: 22:07 16.10.2021)
 
Умер актер из фильма "Будулай, которого не ждут" Борис Ташкентский

Актер из фильма "Будулай, которого не ждут" Борис Ташкентский умер в возрасте 84 лет

© РИА Новости / Д. Акрамов / Перейти в фотобанкАктер Борис Ташкентский
Актер Борис Ташкентский - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Д. Акрамов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, умер в возрасте 84 лет, сообщает московский театр "Ромэн".
"С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский", — говорится в сообщении.
Борис Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье — его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился в Ташкентском театральном институте, но был отчислен с четвертого курса. Впоследствии окончил Щепкинское училище.
В 1960 году поступил в трупу театра "Ромэн", где вскоре стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер — поставил спектакли "Большая волна Ганга", "Закон предков", "Цвет вишни".
На его счету также свыше десяти ролей в кино, наиболее он известен по фильмам "Будулай, которого не ждут", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо".
 
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