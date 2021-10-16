Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/stolknovenie-1754877663.html
В Шереметьево произошло столкновение
В Шереметьево столкнулись два трапа - РИА Новости, 16.10.2021
В Шереметьево произошло столкновение
Самоходный трап врезался в телетрап терминала D московского "Шереметьево", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T19:34
2021-10-16T19:43
происшествия
шереметьево (аэропорт)
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590708_0:178:3297:2033_1920x0_80_0_0_3019ed2169e9a8e88db0d26d70a8f0ba.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самоходный трап врезался в телетрап терминала D московского "Шереметьево", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Сегодня, в 07.30 мск, при движении пассажирского самоходного трапа по установленному маршруту спецавтотранспорта, произошло столкновение верхней части лестничного пролета трапа с переходной галереей телетрапа терминала D", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что пострадавших нет."На работе аэропорта событие не отразилось, аэропорт работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211013/sheremetevo-1754405299.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590708_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_676c2398f51cb8017b52be5f76d86eec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, россия
19:34 16.10.2021 (обновлено: 19:43 16.10.2021)
 
В Шереметьево столкнулись два трапа

В Шереметьево самоходный трап врезался в телетрап терминала D

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самоходный трап врезался в телетрап терминала D московского "Шереметьево", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Сегодня, в 07.30 мск, при движении пассажирского самоходного трапа по установленному маршруту спецавтотранспорта, произошло столкновение верхней части лестничного пролета трапа с переходной галереей телетрапа терминала D", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что пострадавших нет.
"На работе аэропорта событие не отразилось, аэропорт работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
Таможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 16:12В России
Пассажир "Шереметьево" пытался провезти украшения на 5 миллионов рублей
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния