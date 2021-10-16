https://ria.ru/20211016/stolknovenie-1754877663.html

В Шереметьево произошло столкновение

В Шереметьево столкнулись два трапа - РИА Новости, 16.10.2021

В Шереметьево произошло столкновение

Самоходный трап врезался в телетрап терминала D московского "Шереметьево", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T19:34

2021-10-16T19:34

2021-10-16T19:43

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самоходный трап врезался в телетрап терминала D московского "Шереметьево", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Сегодня, в 07.30 мск, при движении пассажирского самоходного трапа по установленному маршруту спецавтотранспорта, произошло столкновение верхней части лестничного пролета трапа с переходной галереей телетрапа терминала D", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что пострадавших нет."На работе аэропорта событие не отразилось, аэропорт работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/sheremetevo-1754405299.html

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2021

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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, россия