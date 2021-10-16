https://ria.ru/20211016/prodovolstvie-1754768262.html

Всемирный день продовольствия

Всемирный день продовольствия - РИА Новости, 16.10.2021

Всемирный день продовольствия

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия (World Food Day). Этот день был провозглашен в 1979 году конференцией Продовольственной и... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T03:00

2021-10-16T03:00

2021-10-16T03:00

в мире

справки

всемирный день продовольствия

еда

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Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия (World Food Day). Этот день был провозглашен в 1979 году конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и отмечается в день основания ФАО – 16 октября 1945 года.Его цель – повышение информированности и популяризация во всем мире действий в интересах тех, кто страдает от голода, а также в интересах обеспечения здорового рациона питания для всех. Согласно докладу "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" (2021), в 2020 году с голодом столкнулись от 720 до 811 миллионов человек в мире.Более половины (418 миллионов) лишенных достаточного питания проживает в Азии, более трети (282 миллиона) – в Африке, меньше (60 миллионов) – в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. При этом самый резкий рост масштабов голода был отмечен в Африке, где, согласно оценкам, показатель распространенности недоедания достиг 21% – это более чем вдвое выше, чем в любом другом регионе.Более 2,3 миллиарда человек – 30% населения планеты – в 2020 году были лишены круглогодичного доступа к достаточному питанию. Обострилось гендерное неравенство: в 2020 году на каждых 10 мужчин, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности, приходилось 11 женщин, попавших в ту же ситуацию (в 2019 году значение этого показателя составило 10,6).Эксперты отмечают, что больше всего от неполноценного питания в 2020 году пострадали дети: согласно оценкам, число детей в возрасте до пяти лет, страдающих от отставания в росте в сравнении со сверстниками, достигло 149 миллионов, более 45 миллионов детей страдали от истощения, то есть весили меньше, чем должен весить ребенок того же возраста. В 2021 году Всемирный день продовольствия пройдет под девизом "Наше будущее в наших руках". Наш выбор продуктов питания, а также способов их производства, обработки, приготовления и хранения оказывает непосредственное, активное воздействие на состояние агропродовольственных систем.В агропродовольственных системах трудится около миллиарда человек по всему миру – больше, чем в любой другой экономической отрасли. Мелкие фермеры производят более 33% продовольствия в мире, несмотря на проблемы, включая нищету и отсутствие доступа к финансированию, обучению и технологиям. Очень часто производство продовольствия приводит к ухудшению состояния или уничтожению естественных мест обитания и вымиранию видов.14% продовольствия в мире теряется из-за ненадлежащего сбора, обработки, хранения и транспортировки, а 17% выбрасывается потребителями. Столь небрежное отношение обходится мировому сообществу в триллионы долларов.При этом агропродовольственные системы демонстрируют глубокое неравенство и несправедливость, существующие в нашем глобальном обществе.Более трех миллиардов человек (почти 40% населения мира) не могут позволить себе здоровые продукты питания. При это почти два миллиарда человек страдают от избыточного веса или ожирения из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни, из них – около 39 миллионов детей. 10% населения потребляют небезопасные для здоровья продукты питания, зараженные бактериями, вирусами, паразитами или загрязненные химическими веществами.В 2021 году Всемирный день продовольствия во второй раз будет отмечаться в то время, когда все страны в мире борются с масштабными последствиями глобальной пандемии COVID-19.Экспертное сообщество в этот день призывает ко всеобщей солидарности в целях оказания наиболее уязвимым людям помощи в преодолении последствий пандемии и в целях повышения устойчивости продовольственных систем, которые смогут обеспечить всеобщую продовольственную и пищевую безопасность без ущерба для экономической, социальной и экологической базы будущих поколений.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, всемирный день продовольствия, еда