https://ria.ru/20211016/pozhar-1754873178.html

В Свердловской области загорелся нежилой дом, есть погибшие

В Свердловской области загорелся нежилой дом, есть погибшие - РИА Новости, 16.10.2021

В Свердловской области загорелся нежилой дом, есть погибшие

Пожар в нежилом доме в Свердловской области ликвидирован, погибли четверо, сообщили экстренные службы региона. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:39

2021-10-16T18:39

2021-10-16T18:39

происшествия

асбест

свердловская область

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар в нежилом доме в Свердловской области ликвидирован, погибли четверо, сообщили экстренные службы региона."Свердловская область, город Асбест, улица Свердлова, дом 76, в нежилом доме, ликвидирован на площади 70 квадратных метрах. Погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210923/pozhar-1751398156.html

асбест

свердловская область

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2021

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происшествия, асбест, свердловская область