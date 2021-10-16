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В Свердловской области загорелся нежилой дом, есть погибшие
В Свердловской области загорелся нежилой дом, есть погибшие - РИА Новости, 16.10.2021
В Свердловской области загорелся нежилой дом, есть погибшие
Пожар в нежилом доме в Свердловской области ликвидирован, погибли четверо, сообщили экстренные службы региона. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:39
2021-10-16T18:39
2021-10-16T18:39
происшествия
асбест
свердловская область
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар в нежилом доме в Свердловской области ликвидирован, погибли четверо, сообщили экстренные службы региона."Свердловская область, город Асбест, улица Свердлова, дом 76, в нежилом доме, ликвидирован на площади 70 квадратных метрах. Погибли 4 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210923/pozhar-1751398156.html
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происшествия, асбест, свердловская область
В Свердловской области загорелся нежилой дом, есть погибшие
При пожаре в нежилом доме в Свердловской области погибли четыре человека