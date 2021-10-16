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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода с небольшими дождями во второй половине дня ожидает москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:41
2021-10-16T09:41
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями во второй половине дня ожидает москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, во второй половине дня, местами кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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общество, московская область (подмосковье), михаил леус
09:41 16.10.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачность, дождь во второй половине дня и до +11 ожидается Москве в субботу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями во второй половине дня ожидает москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Мы ожидаем сегодня облачную погоду, во второй половине дня, местами кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сказал Леус.
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Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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