https://ria.ru/20211016/pogoda-1754841243.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода с небольшими дождями во второй половине дня ожидает москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T09:41

2021-10-16T09:41

2021-10-16T09:41

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями во второй половине дня ожидает москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, во второй половине дня, местами кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20211015/osennee-1754638051.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), михаил леус