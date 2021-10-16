https://ria.ru/20211016/pogoda-1754841243.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода с небольшими дождями во второй половине дня ожидает москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:41
2021-10-16T09:41
2021-10-16T09:41
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_0:35:3203:1837_1920x0_80_0_0_4ae9f50330180e100318a06eaeb0037f.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями во второй половине дня ожидает москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, во второй половине дня, местами кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://ria.ru/20211015/osennee-1754638051.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_f2a54cb32519abbd182017b71f20d072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачность, дождь во второй половине дня и до +11 ожидается Москве в субботу