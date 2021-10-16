https://ria.ru/20211016/otravlenie-1754859445.html

Прокуратура проверяет обстоятельства отравления школьников в Подмосковье

Прокуратура проверяет обстоятельства отравления школьников в Подмосковье - РИА Новости, 16.10.2021

Прокуратура проверяет обстоятельства отравления школьников в Подмосковье

Прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:13

2021-10-16T15:13

2021-10-16T15:32

происшествия

клин

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

здоровье

школы

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что проведение проверки поручено Клинской городской прокуратуре.По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Добавляется, что на данный момент всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет МО также начал проверку."Следственным отделом по г. Клин ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту отравления учеников одной из школ города Клин", - уточняется в сообщении СК по региону.

https://ria.ru/20211008/otravlenie-1753633826.html

https://ria.ru/20211001/otravlenie-1752723679.html

клин

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, клин, московская область (подмосковье), здоровье - общество, здоровье, школы