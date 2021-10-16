https://ria.ru/20211016/oruzhie-1754855694.html

Хубутия: любители гражданского оружия должны между собой общаться

Хубутия: любители гражданского оружия должны между собой общаться - РИА Новости, 16.10.2021

Хубутия: любители гражданского оружия должны между собой общаться

РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:37

2021-10-16T13:37

2021-10-16T13:37

новости компаний - экономика

оружие

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579440643_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_b0d2bdd2518a11e53b6023297ec816bc.jpg

В московском Гостином Дворе проходит международная выставка оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021"* (16+), на которой свою продукцию представили более 150 предприятий и организаций. Один из основателей отечественного оружейного бизнеса и организатор выставки Михаил Хубутия в интервью РИА Новости рассказал, что нового гости могут увидеть и услышать на выставке:- Михаил Михайлович, что для вас главное на выставке этого года?— "ORЁLEXPO" – не столько выставка, сколько оружейный форум, на площадках которого напрямую общаются производители, продавцы, покупатели, пользователи, законодатели. Обсуждаются вопросы, актуальные для спортсменов и охотников. У участников наших дискуссий есть возможность вносить законодательные инициативы.— Поправки в закон "Об оружии" ужесточают правила владения в связи со случаями массшутинга. Что делать с этой проблемой?— Именно этой теме была посвящена первая пленарная дискуссия на тему "Гражданское оружие и безопасность граждан: законодательные и социокультурные императивы". Вопросов, на самом деле, много. Надо понять, насколько эффективными являются законодательные меры, предпринимаемые для предотвращения массшутинга? Насколько целесообразны новые ограничения, добавленные в 231-ФЗ?Мое личное мнение таково, что, благодаря охотникам соблюдается баланс в природе. Как так? Проще не бывает. Иногда экосистемы выходят из равновесия. Каких-то животных становится слишком много, и они наносят вред. Например, как быть, если в лесу появляется много медведей? Или волков? Им очень скоро станет нечего есть, и они начнут нападать на домашний скот, на людей! Поэтому миссия охотника – соблюдать баланс, быть в гармонии с природой.Гармония с природой необходима молодежи, чтобы она отвлеклась от гаджетов. Старшее поколение наверняка помнит, как дети были пионерами, готовились защищать свою родину. Оружие должно служить для поднятия военно-патриотического духа. Это с молоком матери надо прививать, мне кажется.— А как быть с незаконопослушными или психически больными владельцами оружия?— Любой владелец оружия – законопослушен. Потому что само владение, допустим, ружьем рождает ответственность. Чрезвычайные ситуации возникают в миллионных долях процента от общего числа. А психически больных надо отслеживать по линии Минздрава. Именно врачи должны давать экспертное заключение - в каком состоянии человек, вдруг он зависим от психотропных веществ или наркотиков? А убить человека можно не только профессиональным оружием, но и утюгом, и топором. Давайте запрещать утюги и топоры? Психически больной может совершить убийство и голыми руками.— Что привлекло вас в экспозиции этого года?— Например, у нас представлен потрясающий виртуальный тир. За этим направлением – большая перспектива. Виртуальную реальность можно применять на спортинге, непосредственно на охоте, при продаже и покупке оружия. Представлены на выставке и образцы уникального российского оружия. Например, эксклюзивная разработка наших конструкторов — винтовка с высочайшей точностью стрельбы. В этом отношении мы "впереди планеты всей".Кроме того, мы с коллегами разработали уникальное мобильное приложение, которое называется "Оружейник онлайн" (16+). Приложение включает все, что может заинтересовать человека, имеющего отношение к оружию. В нем уже содержится вся нормативная база, которая будет оперативно дорабатываться в случае изменений. "Оружейник онлайн" обеспечивает связь с консьерж-службой, обеспечивает ежедневное общение как с охотниками, так и с продавцами и производителями. Приложение подскажет охотнику или спортсмену, где можно пострелять, где поохотиться.Или представьте, что вы "взяли" оленя или кабана. Через приложение можно оформить заказ, и вам оперативно сделают сало, или закоптят добычу. Кстати, умение готовить дичь очень много значит для охотника. На выставке на мастер-классе мы чуть-чуть расскажем и об этом. И даже угостим всех желающих дичью.— А есть ли на выставке какие-то экспонаты или товары, которых не видел еще никто?— На выставке состоялась премьера итальянского титанового вертикального охотничьего карабина. Это очень интересное и лёгкое оружие. Его даже можно назвать гвоздем программы. Кроме того, итальянские производители привезли новый нарезной карабин, который впервые представили в этом году в Нюрнберге.— Много ли в этом году иностранных участников?— Приехало много – из Германии, Нидерландов, Китая, Италии. Застройка получилось богатой и плотной. По сравнению с 2020 годом – это большой рывок по количеству и набору участников. Прошлый год был пандемийный, люди боялись. Сейчас спасибо героям-медикам и разработчикам вакцин. Люди уже стали ездить.— А хватит ли места иностранным участникам в следующем году?— Думаю, все получится. Хотя, мы не гонимся за количеством экспонентов, наша цель - диалог. Чтобы связь не потерялась, чтобы между продавцами, производителями, пользователями, законодателями происходило общение.* ОРЁЛЭКСПО

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, оружие, москва