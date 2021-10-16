https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754847111.html
В Москве за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 1 441 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 628 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:31
2021-10-16T11:31
2021-10-16T11:39
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1 441 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 628 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 441 человек. На ИВЛ находятся 628 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 637 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 529 713.Помимо этого сообщается, что за сутки в столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:31 16.10.2021 (обновлено: 11:39 16.10.2021)
В Москве за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID, на ИВЛ находятся 628 пациентов