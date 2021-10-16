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СК возбудил дело после волнений во владикавказской колонии

СК возбудил дело после волнений во владикавказской колонии - РИА Новости, 16.10.2021

СК возбудил дело после волнений во владикавказской колонии

Следователи возбудили уголовное дело после массовых беспорядков в колонии во Владикавказе, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T10:52

2021-10-16T10:52

2021-10-16T11:45

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 16 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массовых беспорядков в колонии во Владикавказе, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии."По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "организация и участие в массовых беспорядках", — отметили в ведомстве.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1, где находятся порядка 600 человек, во Владикавказе. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии.По последним данным ФСИН, обстановка в исправительной колонии №1 в Северной Осетии стабилизировалась, пострадавших после беспорядков нет.

владикавказ

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2021

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Силовики у колонии №1 Владикавказа, где произошли беспорядки Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе 2021-10-16T10:52 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), видео