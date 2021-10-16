https://ria.ru/20211016/koloniya-1754844790.html
СК возбудил дело после волнений во владикавказской колонии
СК возбудил дело после волнений во владикавказской колонии - РИА Новости, 16.10.2021
СК возбудил дело после волнений во владикавказской колонии
Следователи возбудили уголовное дело после массовых беспорядков в колонии во Владикавказе, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:52
2021-10-16T10:52
2021-10-16T11:45
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 16 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массовых беспорядков в колонии во Владикавказе, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии."По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "организация и участие в массовых беспорядках", — отметили в ведомстве.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1, где находятся порядка 600 человек, во Владикавказе. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии.По последним данным ФСИН, обстановка в исправительной колонии №1 в Северной Осетии стабилизировалась, пострадавших после беспорядков нет.
владикавказ
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Силовики у колонии №1 Владикавказа, где произошли беспорядки
Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе
2021-10-16T10:52
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PT1M00S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), видео
10:52 16.10.2021 (обновлено: 11:45 16.10.2021)
СК возбудил дело после волнений во владикавказской колонии
СК возбудил уголовное дело после массовых беспорядков в колонии №1 во Владикавказе