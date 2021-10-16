https://ria.ru/20211016/frantsiya-1754676023.html

Во Франции запустят беспилотные междугородние автобусы

Во Франции запустят беспилотные междугородние автобусы - РИА Новости, 16.10.2021

Во Франции запустят беспилотные междугородние автобусы

Три беспилотных автобуса в апреле 2022 года начнут возить пассажиров между городом Вернон и деревней Живерни в Нормандии, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T03:15

2021-10-16T03:15

2021-10-16T03:15

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Три беспилотных автобуса в апреле 2022 года начнут возить пассажиров между городом Вернон и деревней Живерни в Нормандии, сообщает "Европульс".Междугородний маршрут протянется на 12 километров. Он станет одним из самых сложных путей беспилотного транспорта в мире — автобус будет проходить через мост и круговые перекрестки.В каждом салоне есть места для 12 пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями. Электробус может ездить без подзарядки до 14 часов.Маршрут соединит железнодорожный вокзал Вернона и усадьбу Клода Моне в Живерни, где художник создал много знаменитых пейзажей – например, серию "Кувшинки". Таким образом, во Франции собираются не только протестировать новый вид автобусов, но и привлечь посетителей в музеи, которые не пользуются особой популярностью. Беспилотный общественный транспорт начинают тестировать и в других странах. В прошлом году такие автобусы начали курсировать по улицам Тарту, Копенгагена и Берлина.

https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747295792.html

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берлин (город), тарту, копенгаген, франция, клод моне, новости - туризм, туризм, стиль жизни