https://ria.ru/20211016/depressiya-1754829859.html
Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021
Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
Одним из последствий COVID-19 может быть депрессивное состояние. Как оно проявляется и как его легче перенести, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:16
2021-10-16T02:16
2021-10-16T02:20
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
екатерина мисевич
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Одним из последствий COVID-19 может быть депрессивное состояние. Как оно проявляется и как его легче перенести, рассказала в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.Коронавирусная инфекция оказывает негативное воздействие на самые разные системы организма, а также на психику. В частности, она может приводить к депрессии. Осенью вовремя распознать это последствие COVID-19 сложнее, чем в другое время года, считает Мисевич. В период сокращения светового дня и дождей симптомы депрессии можно принять за сезонное ухудшение настроения, пояснила она.Если после перенесенной коронавирусной инфекции прошло менее шести месяцев и если раньше для вас не были характерны периоды осеннего уныния и упадка сил, значит, стоит искать прямую связь между COVID-19 и депрессивным состоянием, сказала Мисевич.Врач назвала признаки депрессии, указывающие на необходимость обратиться за помощью к специалисту.Необязательно депрессия начинает развиваться сразу после заболевания COVID-19, она может проявиться и спустя некоторое время после выздоровления. Причину этого состояния нужно искать как в реакции организма на инфекцию, так и в психологическом напряжении, вызванном пандемией, продолжила Мисевич."Любой человек, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит — это нормально. Это естественный защитный механизм, потому что организму нужны силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания", — уточнила она.По словам врача-психотерапевта, в первые полгода после перенесенного COVID-19 не стоит принимать такие кардинальные решения, как развод, увольнение или отказ от важного проекта. Ведь вполне возможно, что желание разорвать определенные связи возникло у человека под влиянием депрессивного состояния. А в результате может ухудшиться его социальный статус, отметила Мисевич.Депрессия может прогрессировать, если не отказаться от некоторых привычек, связанных с восприятием реальности и поступков других людей.Врач порекомендовала не воображать катастрофы там, где их может и не быть, а также отказаться от категорических оценок людей и событий."Черно-белое мышление способно разрушить устойчивые социальные связи. Постарайтесь не "читать" мысли окружающих, то есть приписывать им мысли и мотивы, которых не знаете наверняка. Лучше заменить это привычкой вступать в диалог, которая поможет убедиться в доброжелательности большинства окружающих и справиться даже с сильной тревогой", — уверена она.Профилактикой депрессии во время заболевания коронавирусной инфекцией станет внимательное отношение к своим потребностям."Во время заболевания (COVID-19. — Прим. ред.) делайте только то, что хочется. Единственное, что нужно делать "через не хочу", — это принимать лекарства и пищу", — заключила Мисевич.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, екатерина мисевич
02:16 16.10.2021 (обновлено: 02:20 16.10.2021)
Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
Врач Мисевич: одним из последствий коронавируса может быть депрессия
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Одним из последствий COVID-19 может быть депрессивное состояние. Как оно проявляется и как его легче перенести, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.
Коронавирусная
инфекция оказывает негативное воздействие на самые разные системы организма, а также на психику. В частности, она может приводить к депрессии. Осенью вовремя распознать это последствие COVID-19 сложнее, чем в другое время года, считает Мисевич. В период сокращения светового дня и дождей симптомы депрессии можно принять за сезонное ухудшение настроения, пояснила она.
Если после перенесенной коронавирусной инфекции прошло менее шести месяцев и если раньше для вас не были характерны периоды осеннего уныния и упадка сил, значит, стоит искать прямую связь между COVID-19 и депрессивным состоянием, сказала Мисевич.
Врач назвала признаки депрессии, указывающие на необходимость обратиться за помощью к специалисту.
"Это сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела", — объяснила она.
Необязательно депрессия начинает развиваться сразу после заболевания COVID-19, она может проявиться и спустя некоторое время после выздоровления. Причину этого состояния нужно искать как в реакции организма на инфекцию, так и в психологическом напряжении, вызванном пандемией, продолжила Мисевич.
"Любой человек, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит — это нормально. Это естественный защитный механизм, потому что организму нужны силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания", — уточнила она.
По словам врача-психотерапевта, в первые полгода после перенесенного COVID-19 не стоит принимать такие кардинальные решения, как развод, увольнение или отказ от важного проекта. Ведь вполне возможно, что желание разорвать определенные связи возникло у человека под влиянием депрессивного состояния. А в результате может ухудшиться его социальный статус, отметила Мисевич.
Депрессия может прогрессировать, если не отказаться от некоторых привычек, связанных с восприятием реальности и поступков других людей.
Врач порекомендовала не воображать катастрофы там, где их может и не быть, а также отказаться от категорических оценок людей и событий.
"Черно-белое мышление способно разрушить устойчивые социальные связи. Постарайтесь не "читать" мысли окружающих, то есть приписывать им мысли и мотивы, которых не знаете наверняка. Лучше заменить это привычкой вступать в диалог, которая поможет убедиться в доброжелательности большинства окружающих и справиться даже с сильной тревогой", — уверена она.
Профилактикой депрессии во время заболевания коронавирусной инфекцией станет внимательное отношение к своим потребностям.
"Во время заболевания (COVID-19. — Прим. ред.) делайте только то, что хочется. Единственное, что нужно делать "через не хочу", — это принимать лекарства и пищу", — заключила Мисевич.