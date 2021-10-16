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Клинтон идет на поправку
Клинтон идет на поправку - РИА Новости, 16.10.2021
Клинтон идет на поправку
Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови, сообщил его пресс-секретарь Анхель... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T01:48
2021-10-16T01:48
в мире
арканзас
сша
билл клинтон
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови, сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья."Чтобы получить дополнительные антибиотики внутривенно, он останется этой ночью в больнице", - добавил Уренья.Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.Уренья написал, что Клинтон продолжает пребывать в "прекрасном расположении духа" и "глубоко признателен" за лечение и добрые пожелания, которые поступают со всей Америки и всего мира. В пятницу с Клинтоном созванивался действующий президент США Джо Байден.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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в мире, арканзас, сша, билл клинтон, вашингтон
01:48 16.10.2021
 
Клинтон идет на поправку

Пресс-секретарь Уренья сообщил, что Клинтон идет на поправку

© AP Photo / Mark LennihanБывший президент США Билл Клинтон
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови, сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

"Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился", - написал он в Twitter.

"Чтобы получить дополнительные антибиотики внутривенно, он останется этой ночью в больнице", - добавил Уренья.
Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.
Уренья написал, что Клинтон продолжает пребывать в "прекрасном расположении духа" и "глубоко признателен" за лечение и добрые пожелания, которые поступают со всей Америки и всего мира. В пятницу с Клинтоном созванивался действующий президент США Джо Байден.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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В миреАрканзасСШАБилл КлинтонВашингтон
 
 
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