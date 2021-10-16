https://ria.ru/20211016/clinton-1754831603.html

Клинтон идет на поправку

Клинтон идет на поправку - РИА Новости, 16.10.2021

Клинтон идет на поправку

Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови, сообщил его пресс-секретарь Анхель... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T01:48

2021-10-16T01:48

2021-10-16T01:48

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арканзас

сша

билл клинтон

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови, сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья."Чтобы получить дополнительные антибиотики внутривенно, он останется этой ночью в больнице", - добавил Уренья.Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.Уренья написал, что Клинтон продолжает пребывать в "прекрасном расположении духа" и "глубоко признателен" за лечение и добрые пожелания, которые поступают со всей Америки и всего мира. В пятницу с Клинтоном созванивался действующий президент США Джо Байден.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.

https://ria.ru/20211015/bayden-1754820726.html

арканзас

сша

вашингтон

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в мире, арканзас, сша, билл клинтон, вашингтон