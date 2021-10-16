Клинтон идет на поправку
Пресс-секретарь Уренья сообщил, что Клинтон идет на поправку
© AP Photo / Mark LennihanБывший президент США Билл Клинтон
© AP Photo / Mark Lennihan
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда попал с заражением крови, сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.
"Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился", - написал он в Twitter.
"Чтобы получить дополнительные антибиотики внутривенно, он останется этой ночью в больнице", - добавил Уренья.
Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.
Уренья написал, что Клинтон продолжает пребывать в "прекрасном расположении духа" и "глубоко признателен" за лечение и добрые пожелания, которые поступают со всей Америки и всего мира. В пятницу с Клинтоном созванивался действующий президент США Джо Байден.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.