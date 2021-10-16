https://ria.ru/20211016/chita-1754862256.html
В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки
В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки - РИА Новости, 16.10.2021
В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки
Черновский районный суд Читы назначил меру пресечения в виде ареста 15-летнему подростку, который обвиняется в убийстве 14-летней девочки, сообщили в... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:44
2021-10-16T15:44
2021-10-16T15:44
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ЧИТА, 16 окт - РИА Новости. Черновский районный суд Читы назначил меру пресечения в виде ареста 15-летнему подростку, который обвиняется в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю.Ранее сообщалось, что следователи задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки. Он признал вину."Сегодня Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 14 октября в поселке Текстильщиков города Читы обвиняемый убил 14-летнюю девочку. Обвиняемый был задержан следователями через несколько часов после совершения преступления.
https://ria.ru/20211015/arest-1754804766.html
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происшествия, чита, забайкальский край, россия
В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки
Суд арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Чите