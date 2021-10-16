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В Москве за пять лет благоустроили более 180 гектаров будущего "Парка Яуза"
В Москве за пять лет благоустроили более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" - РИА Новости, 16.10.2021
В Москве за пять лет благоустроили более 180 гектаров будущего "Парка Яуза"
Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за последние 5 лет в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T12:49
2021-10-16T12:49
2021-10-16T12:49
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за последние 5 лет в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале."Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за последние пять лет. На месте до этого разрозненных и запущенных территорий в СВАО создается крупнейший в Европе парк. Его протяженность от МКАД до Ростокинского акведука составит более 16 километров ", - говорится в сообщении.В 2016 году специалисты привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда. А в 2017 году обновили сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта "Яуза", благоустроили сквер у Лазоревого проезда и "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново XVII века.В КГХ напомнили, что в 2019 году провели работы вдоль улицы Заповедной, реконструировали крупнейший в столице амфитеатр – эстрадную площадку "Певческое поле", привели в порядок пруд, проложили экотропу со смотровыми площадками."Осенью этого года завершили основные работы на двух участках поймы реки Чермянки – правого притока Яузы – территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова",- говорится в сообщении.За 10 лет в Москве благоустроили 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тысячи гектаров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза"
В Москве продолжатся работы по благоустройству "Парка Яуза" в пойме реки Чермянки. В ходе работ в парковой зоне появятся детские и спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Планируется привести в порядок систему троп, реконструировать стадион "Отрада" и обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде..
2021-10-16T12:49
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общество, москва, городское хозяйство москвы, видео
В Москве за пять лет благоустроили более 180 гектаров будущего "Парка Яуза"
Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за пять лет в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за последние 5 лет в Москве
, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале
.
"Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за последние пять лет. На месте до этого разрозненных и запущенных территорий в СВАО создается крупнейший в Европе парк. Его протяженность от МКАД до Ростокинского акведука составит более 16 километров ", - говорится в сообщении.
В 2016 году специалисты привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда. А в 2017 году обновили сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта "Яуза", благоустроили сквер у Лазоревого проезда и "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново XVII века.
В КГХ напомнили, что в 2019 году провели работы вдоль улицы Заповедной, реконструировали крупнейший в столице амфитеатр – эстрадную площадку "Певческое поле", привели в порядок пруд, проложили экотропу со смотровыми площадками.
"Осенью этого года завершили основные работы на двух участках поймы реки Чермянки – правого притока Яузы – территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова",- говорится в сообщении.
За 10 лет в Москве благоустроили 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тысячи гектаров.