https://ria.ru/20211016/blagoustroystvo-1754852049.html

В Москве за пять лет благоустроили более 180 гектаров будущего "Парка Яуза"

В Москве за пять лет благоустроили более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" - РИА Новости, 16.10.2021

В Москве за пять лет благоустроили более 180 гектаров будущего "Парка Яуза"

Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за последние 5 лет в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T12:49

2021-10-16T12:49

2021-10-16T12:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733117822_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_2377f945dd95bc7ac2af9799e79e9d5b.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за последние 5 лет в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале."Более 180 гектаров будущего "Парка Яуза" благоустроили за последние пять лет. На месте до этого разрозненных и запущенных территорий в СВАО создается крупнейший в Европе парк. Его протяженность от МКАД до Ростокинского акведука составит более 16 километров ", - говорится в сообщении.В 2016 году специалисты привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда. А в 2017 году обновили сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта "Яуза", благоустроили сквер у Лазоревого проезда и "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново XVII века.В КГХ напомнили, что в 2019 году провели работы вдоль улицы Заповедной, реконструировали крупнейший в столице амфитеатр – эстрадную площадку "Певческое поле", привели в порядок пруд, проложили экотропу со смотровыми площадками."Осенью этого года завершили основные работы на двух участках поймы реки Чермянки – правого притока Яузы – территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова",- говорится в сообщении.За 10 лет в Москве благоустроили 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тысячи гектаров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Зеленая магистраль: в Москве продолжается благоустройство "Парка Яуза" В Москве продолжатся работы по благоустройству "Парка Яуза" в пойме реки Чермянки. В ходе работ в парковой зоне появятся детские и спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Планируется привести в порядок систему троп, реконструировать стадион "Отрада" и обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде.. 2021-10-16T12:49 true PT1M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, видео