https://ria.ru/20211015/zhivotnye-1754615871.html

В Москве становится все больше диких животных, привыкших жить в городе

В Москве становится все больше диких животных, привыкших жить в городе - РИА Новости, 15.10.2021

В Москве становится все больше диких животных, привыкших жить в городе

В Москве в последние годы растет число животных-синантропов – тех, для кого город является естественной средой обитания, рассказал РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T06:00

2021-10-15T06:00

2021-10-15T06:00

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Москве в последние годы растет число животных-синантропов – тех, для кого город является естественной средой обитания, рассказал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.По его словам, к синантропам традиционно относятся безнадзорные кошки и собаки, крысы, мыши, вороны, воробьи, грызуны. Через несколько лет к обычным городским животным можно будет отнести и бобра, самого крупного российского грызуна.Последних в городе становится больше, что связано с хорошей кормовой базой и отсутствием врагов. "Сейчас многие из них селятся на Яузе, Сетуни. Там у них норы под водой, и как таковое жилище увидеть практически невозможно. А семейство бобров, проживающих на реке Химке в парке "Покровское-Стрешнево", оборудовало там классическую хатку и плотину", – привел пример эксперт.Многие хищники со временем становятся менее дикими и более "городскими" – сокол-сапсан, например, любит вить гнезда в знаменитых сталинских высотках, а лисы против обыкновения селятся в парках и не боятся людей, отметил Бурмистров.Также за последние годы специалистам департамента природопользования стало встречаться больше енотов-полоскунов. "Несмотря на то, что енот-полоскун не водится в нашем регионе, у нас в питомнике сидят, по-моему, 15 енотов. Забирали их по обращению граждан – из парков, дворов, с крыш, чердаков, из подъездов. В южных регионах страны они уже обитают в лесах, прижились. Кажется, еще несколько лет, и мы с вами будем видеть их в Москве вместо кошек и собак", – не исключил эксперт.В городской среде обитают и другие дикие животные. Практически во всех парках и особо охраняемых природных территориях Москвы можно встретить самого маленького и очень шустрого хищника – ласку. В парках новой Москвы водится куница. На Крылатских холмах и в парке "Москворецкий" был замечен горностай, рассказал Бурмистров."На территории "Лосиного острова" чаще всего можно встретить лосей. Кабаны водятся в новой Москве, в "Москворецком" парке (куда они попадают с Рублевки, через МКАД). Единичные особи были замечены и в Битцевском парке, но как таковой популяции кабанов там нет", – добавил он.

https://ria.ru/20210906/bobry-1750610311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, новая москва, сергей бурмистров