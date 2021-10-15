https://ria.ru/20211015/zhivotnye-1754615871.html
В Москве становится все больше диких животных, привыкших жить в городе
В Москве становится все больше диких животных, привыкших жить в городе - РИА Новости, 15.10.2021
В Москве становится все больше диких животных, привыкших жить в городе
В Москве в последние годы растет число животных-синантропов – тех, для кого город является естественной средой обитания, рассказал РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T06:00
2021-10-15T06:00
2021-10-15T06:00
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общество
москва
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сергей бурмистров
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Москве в последние годы растет число животных-синантропов – тех, для кого город является естественной средой обитания, рассказал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.По его словам, к синантропам традиционно относятся безнадзорные кошки и собаки, крысы, мыши, вороны, воробьи, грызуны. Через несколько лет к обычным городским животным можно будет отнести и бобра, самого крупного российского грызуна.Последних в городе становится больше, что связано с хорошей кормовой базой и отсутствием врагов. "Сейчас многие из них селятся на Яузе, Сетуни. Там у них норы под водой, и как таковое жилище увидеть практически невозможно. А семейство бобров, проживающих на реке Химке в парке "Покровское-Стрешнево", оборудовало там классическую хатку и плотину", – привел пример эксперт.Многие хищники со временем становятся менее дикими и более "городскими" – сокол-сапсан, например, любит вить гнезда в знаменитых сталинских высотках, а лисы против обыкновения селятся в парках и не боятся людей, отметил Бурмистров.Также за последние годы специалистам департамента природопользования стало встречаться больше енотов-полоскунов. "Несмотря на то, что енот-полоскун не водится в нашем регионе, у нас в питомнике сидят, по-моему, 15 енотов. Забирали их по обращению граждан – из парков, дворов, с крыш, чердаков, из подъездов. В южных регионах страны они уже обитают в лесах, прижились. Кажется, еще несколько лет, и мы с вами будем видеть их в Москве вместо кошек и собак", – не исключил эксперт.В городской среде обитают и другие дикие животные. Практически во всех парках и особо охраняемых природных территориях Москвы можно встретить самого маленького и очень шустрого хищника – ласку. В парках новой Москвы водится куница. На Крылатских холмах и в парке "Москворецкий" был замечен горностай, рассказал Бурмистров."На территории "Лосиного острова" чаще всего можно встретить лосей. Кабаны водятся в новой Москве, в "Москворецком" парке (куда они попадают с Рублевки, через МКАД). Единичные особи были замечены и в Битцевском парке, но как таковой популяции кабанов там нет", – добавил он.
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общество, москва, новая москва, сергей бурмистров
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
В Москве
в последние годы растет число животных-синантропов – тех, для кого город является естественной средой обитания, рассказал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров
.
По его словам, к синантропам традиционно относятся безнадзорные кошки и собаки, крысы, мыши, вороны, воробьи, грызуны. Через несколько лет к обычным городским животным можно будет отнести и бобра, самого крупного российского грызуна.
Последних в городе становится больше, что связано с хорошей кормовой базой и отсутствием врагов. "Сейчас многие из них селятся на Яузе, Сетуни. Там у них норы под водой, и как таковое жилище увидеть практически невозможно. А семейство бобров, проживающих на реке Химке в парке "Покровское-Стрешнево", оборудовало там классическую хатку и плотину", – привел пример эксперт.
Многие хищники со временем становятся менее дикими и более "городскими" – сокол-сапсан, например, любит вить гнезда в знаменитых сталинских высотках, а лисы против обыкновения селятся в парках и не боятся людей, отметил Бурмистров.
"Обычная дикая лиса, живущая в тайге, никогда не подпустит к себе людей. Она не подойдет к человеку на расстояние двух-трех метров. А у наших лис нет страха перед людьми. На них никто не охотится, они не знают, что такое ружье, выстрел или гончая собака. Они уже адаптировались. Кормовой базой для них стали те же крысы-мыши, плюс какие-то пищевые отходы. Периодически их подкармливают жители, хотя лучше этого не делать", – объяснил чиновник.
Также за последние годы специалистам департамента природопользования стало встречаться больше енотов-полоскунов. "Несмотря на то, что енот-полоскун не водится в нашем регионе, у нас в питомнике сидят, по-моему, 15 енотов. Забирали их по обращению граждан – из парков, дворов, с крыш, чердаков, из подъездов. В южных регионах страны они уже обитают в лесах, прижились. Кажется, еще несколько лет, и мы с вами будем видеть их в Москве вместо кошек и собак", – не исключил эксперт.
В городской среде обитают и другие дикие животные. Практически во всех парках и особо охраняемых природных территориях Москвы можно встретить самого маленького и очень шустрого хищника – ласку. В парках новой Москвы
водится куница. На Крылатских холмах и в парке "Москворецкий" был замечен горностай, рассказал Бурмистров.
"На территории "Лосиного острова" чаще всего можно встретить лосей. Кабаны водятся в новой Москве, в "Москворецком" парке (куда они попадают с Рублевки, через МКАД). Единичные особи были замечены и в Битцевском парке, но как таковой популяции кабанов там нет", – добавил он.