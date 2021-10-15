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https://ria.ru/20211015/zakharova-1754812206.html
Захарова ответила на "истерику" Украины из-за "Северного потока — 2"
Захарова ответила на "истерику" Украины из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.10.2021
Захарова ответила на "истерику" Украины из-за "Северного потока — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" является гарантом энергетической безопасности Европы и фактором инфраструктурной стабильности, а призывы некоторых западных... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:15
2021-10-15T20:15
экономика
украина
европа
евросоюз
мария захарова
северный поток — 2
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" является гарантом энергетической безопасности Европы и фактором инфраструктурной стабильности, а призывы некоторых западных политиков его "остановить" - нерыночные элементы конкурентной борьбы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария. Мы не говорим здесь об Украине и ее влажных энергетических фантазиях, там истерика - состояние перманентное. Речь о тех, кто ранее имел способность к самостоятельной оценке вызовов и угроз", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она привела несколько примеров таких заявлений. В частности, на днях бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что у Европы остался "последний шанс" остановить "Северный поток — 2". Британский премьер Борис Джонсон через своего пресс-секретаря сообщил, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток — 2". Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии голландец Франц Тиммерманс заявил, что "Европе не нужен российский газопровод"."Все это - удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы. Они не только наносят вред экономике, они еще и сомнительны с морально-этической точки зрения. Честные деловики так себя не ведут. "Северный поток — 2" - это гарант энергетической безопасности Европы, фактор инфраструктурной стабильности", - написала Захарова.Она добавила также, что "хорошо, что, несмотря на довольно сильное давление извне, в Германии это, похоже, понимают".
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экономика, украина, европа, евросоюз, мария захарова, северный поток — 2
20:15 15.10.2021
 
Захарова ответила на "истерику" Украины из-за "Северного потока — 2"

Захарова назвала "Северный поток — 2" гарантом энергетической безопасности Европы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" является гарантом энергетической безопасности Европы и фактором инфраструктурной стабильности, а призывы некоторых западных политиков его "остановить" - нерыночные элементы конкурентной борьбы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария. Мы не говорим здесь об Украине и ее влажных энергетических фантазиях, там истерика - состояние перманентное. Речь о тех, кто ранее имел способность к самостоятельной оценке вызовов и угроз", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 02:32
В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
Она привела несколько примеров таких заявлений. В частности, на днях бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что у Европы остался "последний шанс" остановить "Северный поток — 2". Британский премьер Борис Джонсон через своего пресс-секретаря сообщил, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток — 2". Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии голландец Франц Тиммерманс заявил, что "Европе не нужен российский газопровод".
"Все это - удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы. Они не только наносят вред экономике, они еще и сомнительны с морально-этической точки зрения. Честные деловики так себя не ведут. "Северный поток — 2" - это гарант энергетической безопасности Европы, фактор инфраструктурной стабильности", - написала Захарова.
Она добавила также, что "хорошо, что, несмотря на довольно сильное давление извне, в Германии это, похоже, понимают".
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ЭкономикаУкраинаЕвропаЕвросоюзМария ЗахароваСеверный поток — 2
 
 
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