https://ria.ru/20211015/vorzapova-1754164669.html

Ворзапова Ксения

Ворзапова Ксения - РИА Новости, 15.10.2021

Ворзапова Ксения

Когда появился "Спутник V", я отнеслась к нему с большим недоверием (из-за быстрой разработки и страны происхождения). 2 месяца читала отзывы вакцинировавшихся... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:42

2021-10-15T12:42

2021-10-15T12:42

сохрани друга

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Когда появился "Спутник V", я отнеслась к нему с большим недоверием (из-за быстрой разработки и страны происхождения). 2 месяца читала отзывы вакцинировавшихся и научные публикации. А в феврале мой папа привился. Это стало сигналом к действию. Я убедила своего парня, маму и тетю, и мы вместе привились в конце февраля. Пару дней держалась температура и простудное недомогание, но все нежелательные явления быстро прошли.Я написала в инстаграм несколько постов о своем опыте вакцинации, убедив привиться еще нескольких человек (в их числе моя одногруппница и мама парня).Спустя 8 месяцев папа и парень ревакцинировались, я подожду до декабря (у меня высокий уровень антител). Все привитые, кого я лично знаю (более 20 человек), чувствуют себя хорошо, никто не заболел коронавирусом. К сожалению, среди знакомых есть жертвы этой болезни, очень жаль, что они не успели вакцинироваться.Для моей мамы решающим аргументом в пользу прививки стала трагедия, случившаяся в сентябре 2020. Мама встретилась в кафе со своими однокурсниками, а через несколько дней трое из четверых заболели — температура, кашель. Тест на ковид оказался положительным. Вскоре выяснилось, что двое из них скончались в больнице от осложнений. Мама, к счастью, не заразилась.Я надеюсь, что люди сделают прививку, не дожидаясь смерти своих близких, и убедят родственников и знакомых поступить так же.Для меня выбор состоял не в том, делать или не делать прививку, а "вакцина или ковид". И я выбрала первый вариант.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60