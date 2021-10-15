https://ria.ru/20211015/vokzal-1754810598.html
На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера
На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера - РИА Новости, 15.10.2021
На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера
Мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:01
2021-10-15T20:01
2021-10-15T20:01
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок"."Женщина-контролер...12 октября осуществляла контроль за соблюдением масочного режима на Павелецком вокзале. Нарушитель вырвал постановление из рук контролера, несколько раз оскорбил, начал издеваться и препятствовать ее работе", - рассказали в пресс-службе.В "Организаторе перевозок" отметили, что нарушитель действовал в компании сообщников, которые снимали происходящее на камеру. Вскоре оскорбивший контролера мужчина был задержан. По решению Замоскворецкого районного суда он признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток."Любое насилие в отношении наших работников – недопустимо. Каждый контролер ГКУ "Организатор перевозок" имеет при себе видеорегистратор, который фиксирует рабочий процесс, в том числе подобные инциденты. Те, кто проявляют агрессию по отношению к нашим работникам, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с законом", - отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.Ранее он сообщил, что в транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима. Также в ведомстве отметили, что более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября.
https://ria.ru/20210909/napadenie-1749364236.html
https://ria.ru/20210922/maska-1751272431.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера
Оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале мужчина получил 15 суток
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Женщина-контролер...12 октября осуществляла контроль за соблюдением масочного режима на Павелецком вокзале. Нарушитель вырвал постановление из рук контролера, несколько раз оскорбил, начал издеваться и препятствовать ее работе", - рассказали в пресс-службе.
В "Организаторе перевозок" отметили, что нарушитель действовал в компании сообщников, которые снимали происходящее на камеру. Вскоре оскорбивший контролера мужчина был задержан. По решению Замоскворецкого районного суда он признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток.
"Любое насилие в отношении наших работников – недопустимо. Каждый контролер ГКУ "Организатор перевозок" имеет при себе видеорегистратор, который фиксирует рабочий процесс, в том числе подобные инциденты. Те, кто проявляют агрессию по отношению к нашим работникам, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с законом", - отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Ранее он сообщил, что в транспорте Москвы
усилен контроль за соблюдением масочного режима. Также в ведомстве отметили, что более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября.