Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/vokzal-1754810598.html
На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера
На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера - РИА Новости, 15.10.2021
На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера
Мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:01
2021-10-15T20:01
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок"."Женщина-контролер...12 октября осуществляла контроль за соблюдением масочного режима на Павелецком вокзале. Нарушитель вырвал постановление из рук контролера, несколько раз оскорбил, начал издеваться и препятствовать ее работе", - рассказали в пресс-службе.В "Организаторе перевозок" отметили, что нарушитель действовал в компании сообщников, которые снимали происходящее на камеру. Вскоре оскорбивший контролера мужчина был задержан. По решению Замоскворецкого районного суда он признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток."Любое насилие в отношении наших работников – недопустимо. Каждый контролер ГКУ "Организатор перевозок" имеет при себе видеорегистратор, который фиксирует рабочий процесс, в том числе подобные инциденты. Те, кто проявляют агрессию по отношению к нашим работникам, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с законом", - отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.Ранее он сообщил, что в транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима. Также в ведомстве отметили, что более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября.
https://ria.ru/20210909/napadenie-1749364236.html
https://ria.ru/20210922/maska-1751272431.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, россия
20:01 15.10.2021
 
На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера

Оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале мужчина получил 15 суток

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Женщина-контролер...12 октября осуществляла контроль за соблюдением масочного режима на Павелецком вокзале. Нарушитель вырвал постановление из рук контролера, несколько раз оскорбил, начал издеваться и препятствовать ее работе", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники Московского парковочного пространства и Московской административной дорожной инспекции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 15:26
В Москве напали на контролера паркинга
В "Организаторе перевозок" отметили, что нарушитель действовал в компании сообщников, которые снимали происходящее на камеру. Вскоре оскорбивший контролера мужчина был задержан. По решению Замоскворецкого районного суда он признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток.
"Любое насилие в отношении наших работников – недопустимо. Каждый контролер ГКУ "Организатор перевозок" имеет при себе видеорегистратор, который фиксирует рабочий процесс, в том числе подобные инциденты. Те, кто проявляют агрессию по отношению к нашим работникам, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с законом", - отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Ранее он сообщил, что в транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима. Также в ведомстве отметили, что более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября.
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 12:23Распространение коронавируса
В Москве выписывать штраф за нарушение масочного режима будут электронно
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния