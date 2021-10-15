https://ria.ru/20211015/vokzal-1754810598.html

На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера

На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера - РИА Новости, 15.10.2021

На Павелецком вокзале напали на женщину-контролера

Мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:01

2021-10-15T20:01

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Мужчина, оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале, признан виновным и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок"."Женщина-контролер...12 октября осуществляла контроль за соблюдением масочного режима на Павелецком вокзале. Нарушитель вырвал постановление из рук контролера, несколько раз оскорбил, начал издеваться и препятствовать ее работе", - рассказали в пресс-службе.В "Организаторе перевозок" отметили, что нарушитель действовал в компании сообщников, которые снимали происходящее на камеру. Вскоре оскорбивший контролера мужчина был задержан. По решению Замоскворецкого районного суда он признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток."Любое насилие в отношении наших работников – недопустимо. Каждый контролер ГКУ "Организатор перевозок" имеет при себе видеорегистратор, который фиксирует рабочий процесс, в том числе подобные инциденты. Те, кто проявляют агрессию по отношению к нашим работникам, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с законом", - отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.Ранее он сообщил, что в транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима. Также в ведомстве отметили, что более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября.

https://ria.ru/20210909/napadenie-1749364236.html

https://ria.ru/20210922/maska-1751272431.html

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происшествия, москва, россия