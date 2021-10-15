Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/vladivostok-1754681798.html
Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва
Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва - РИА Новости, 15.10.2021
Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва
Охрана школы будет усилена во Владивостоке после появившейся информации о готовящемся там преступлении, заявил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:59
2021-10-15T09:59
происшествия
приморский край
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025068_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_8de5ac67c42b10f9691ec3b66f3ed22c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Охрана школы будет усилена во Владивостоке после появившейся информации о готовящемся там преступлении, заявил РИА Новости представитель мэрии.В пятницу местное издание VL.ru сообщило, что в школе №64 Владивостока неизвестный написал на стене туалета угрозу о взрыве учебного заведения 21 октября."В связи с информацией, появившейся в социальных сетях о готовящихся преступлениях в школах, управление по работе с муниципальными учреждениями образования направило письмо директорам школ с требованием усилить охрану зданий. Все директора школ связались с охранными агентствами, работающими на их территории. Будет усилена охрана помещений образовательных учреждений, пришкольных территорий и входных групп в здания", - сообщили в мэрии.Там отметили, что родителей учеников просят сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле образовательных учреждений. Сообщения можно направлять как в школы, так и на почту профильного управления gorono@vlc.ru.В сентябре мэрия также сообщала, что меры безопасности будут усилены в школах Владивостока после распространенной в соцсетях информации о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города, администрация направила заявление в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html
https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025068_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2247a225dcb3ef9aeaddf7ac9aa7e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, приморский край, владивосток
09:59 15.10.2021
 
Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва

Во Владивостоке усилят охрану школы после появившихся сообщений о планируемом взрыве

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Охрана школы будет усилена во Владивостоке после появившейся информации о готовящемся там преступлении, заявил РИА Новости представитель мэрии.
В пятницу местное издание VL.ru сообщило, что в школе №64 Владивостока неизвестный написал на стене туалета угрозу о взрыве учебного заведения 21 октября.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 18:14
В Москве старшеклассник пригрозил расстрелять учителя из-за военных сборов
"В связи с информацией, появившейся в социальных сетях о готовящихся преступлениях в школах, управление по работе с муниципальными учреждениями образования направило письмо директорам школ с требованием усилить охрану зданий. Все директора школ связались с охранными агентствами, работающими на их территории. Будет усилена охрана помещений образовательных учреждений, пришкольных территорий и входных групп в здания", - сообщили в мэрии.
Там отметили, что родителей учеников просят сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле образовательных учреждений. Сообщения можно направлять как в школы, так и на почту профильного управления gorono@vlc.ru.
В сентябре мэрия также сообщала, что меры безопасности будут усилены в школах Владивостока после распространенной в соцсетях информации о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города, администрация направила заявление в правоохранительные органы.
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 18:19
В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом
 
ПроисшествияПриморский крайВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Путин рассказал о подготовке встреч по ситуации в Афганистане в Москве
13:14Оперный певец Павел Локшин умер в 31 год
13:10Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
13:05Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
Лента новостейМолния