https://ria.ru/20211015/vladivostok-1754681798.html

Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва

Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва - РИА Новости, 15.10.2021

Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва

Охрана школы будет усилена во Владивостоке после появившейся информации о готовящемся там преступлении, заявил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:59

2021-10-15T09:59

2021-10-15T09:59

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Охрана школы будет усилена во Владивостоке после появившейся информации о готовящемся там преступлении, заявил РИА Новости представитель мэрии.В пятницу местное издание VL.ru сообщило, что в школе №64 Владивостока неизвестный написал на стене туалета угрозу о взрыве учебного заведения 21 октября."В связи с информацией, появившейся в социальных сетях о готовящихся преступлениях в школах, управление по работе с муниципальными учреждениями образования направило письмо директорам школ с требованием усилить охрану зданий. Все директора школ связались с охранными агентствами, работающими на их территории. Будет усилена охрана помещений образовательных учреждений, пришкольных территорий и входных групп в здания", - сообщили в мэрии.Там отметили, что родителей учеников просят сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле образовательных учреждений. Сообщения можно направлять как в школы, так и на почту профильного управления gorono@vlc.ru.В сентябре мэрия также сообщала, что меры безопасности будут усилены в школах Владивостока после распространенной в соцсетях информации о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города, администрация направила заявление в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html

https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток