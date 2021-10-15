https://ria.ru/20211015/vladivostok-1754681798.html
Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва
Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва - РИА Новости, 15.10.2021
Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва
Охрана школы будет усилена во Владивостоке после появившейся информации о готовящемся там преступлении, заявил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:59
2021-10-15T09:59
2021-10-15T09:59
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Охрана школы будет усилена во Владивостоке после появившейся информации о готовящемся там преступлении, заявил РИА Новости представитель мэрии.В пятницу местное издание VL.ru сообщило, что в школе №64 Владивостока неизвестный написал на стене туалета угрозу о взрыве учебного заведения 21 октября."В связи с информацией, появившейся в социальных сетях о готовящихся преступлениях в школах, управление по работе с муниципальными учреждениями образования направило письмо директорам школ с требованием усилить охрану зданий. Все директора школ связались с охранными агентствами, работающими на их территории. Будет усилена охрана помещений образовательных учреждений, пришкольных территорий и входных групп в здания", - сообщили в мэрии.Там отметили, что родителей учеников просят сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле образовательных учреждений. Сообщения можно направлять как в школы, так и на почту профильного управления gorono@vlc.ru.В сентябре мэрия также сообщала, что меры безопасности будут усилены в школах Владивостока после распространенной в соцсетях информации о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города, администрация направила заявление в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html
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происшествия, приморский край, владивосток
Во Владивостоке усилят охрану школы после угрозы взрыва
Во Владивостоке усилят охрану школы после появившихся сообщений о планируемом взрыве
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.
Охрана школы будет усилена во Владивостоке
после появившейся информации о готовящемся там преступлении, заявил РИА Новости представитель мэрии.
В пятницу местное издание VL.ru
сообщило, что в школе №64 Владивостока неизвестный написал на стене туалета угрозу о взрыве учебного заведения 21 октября.
"В связи с информацией, появившейся в социальных сетях о готовящихся преступлениях в школах, управление по работе с муниципальными учреждениями образования направило письмо директорам школ с требованием усилить охрану зданий. Все директора школ связались с охранными агентствами, работающими на их территории. Будет усилена охрана помещений образовательных учреждений, пришкольных территорий и входных групп в здания", - сообщили в мэрии.
Там отметили, что родителей учеников просят сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле образовательных учреждений. Сообщения можно направлять как в школы, так и на почту профильного управления gorono@vlc.ru.
В сентябре мэрия также сообщала, что меры безопасности будут усилены в школах Владивостока после распространенной в соцсетях информации о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города, администрация направила заявление в правоохранительные органы.