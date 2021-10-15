Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/tsifrovizatsiya-1754668326.html
В СПЧ предостерегли от эйфории при цифровизации России
В СПЧ предостерегли от эйфории при цифровизации России - РИА Новости, 15.10.2021
В СПЧ предостерегли от эйфории при цифровизации России
Предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов призвал не "гнать лошадей" в цифровизации России и предостерёг от эйфории в связи с этим процессом. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T06:35
2021-10-15T10:05
технологии
infowatch
москва
наталья касперская
игорь ашманов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674239_0:212:3118:1966_1920x0_80_0_0_a076263464885562f5d4d4d5c7ec0517.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов призвал не "гнать лошадей" в цифровизации России и предостерёг от эйфории в связи с этим процессом.Ашманов раскритиковал тех, кто "гонится" за цифровизацией, не оценивая потенциальные риски.Ранее в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская говорила, что цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы. В качестве примера Касперская привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, которая должна "узнавать" 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и "не узнавать" на улице 5 тысяч "секретных" лиц, например, сотрудников спецслужб или высокого начальства.
https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748575955.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674239_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_04a842fc96d02e9fef130c52c1938f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, infowatch, москва, наталья касперская, игорь ашманов, россия
06:35 15.10.2021 (обновлено: 10:05 15.10.2021)
 
В СПЧ предостерегли от эйфории при цифровизации России

Член СПЧ Ашманов раскритиковал тех, кто гонится за цифровизацией, упуская возможные риски

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов призвал не "гнать лошадей" в цифровизации России и предостерёг от эйфории в связи с этим процессом.
Ашманов раскритиковал тех, кто "гонится" за цифровизацией, не оценивая потенциальные риски.
"Наши цифровизаторы, которые гонят лошадей, они говорят, что цифровизовать страну необходимо, приводят ряд логичных причин. Но делают это они зачастую от эйфории. Они понимают, что эти возможности дают им шанс усилить свою власть. С этим нужно что-то делать. "Цифровой кодекс", а также осознание гражданским обществом этого должно ввести процесс в рамки", - заявил Ашманов РИА Новости.
Ранее в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская говорила, что цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы. В качестве примера Касперская привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, которая должна "узнавать" 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и "не узнавать" на улице 5 тысяч "секретных" лиц, например, сотрудников спецслужб или высокого начальства.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 15:39
Россияне оценили влияние цифровизации на их жизнь
 
ТехнологииInfowatchМоскваНаталья КасперскаяИгорь АшмановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Путин рассказал о подготовке встреч по ситуации в Афганистане в Москве
13:14Оперный певец Павел Локшин умер в 31 год
13:10Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
13:05Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
Лента новостейМолния