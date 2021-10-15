06:35 15.10.2021 (обновлено: 10:05 15.10.2021)
В СПЧ предостерегли от эйфории при цифровизации России
Член СПЧ Ашманов раскритиковал тех, кто гонится за цифровизацией, упуская возможные риски
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов призвал не "гнать лошадей" в цифровизации России и предостерёг от эйфории в связи с этим процессом.
Ашманов раскритиковал тех, кто "гонится" за цифровизацией, не оценивая потенциальные риски.
"Наши цифровизаторы, которые гонят лошадей, они говорят, что цифровизовать страну необходимо, приводят ряд логичных причин. Но делают это они зачастую от эйфории. Они понимают, что эти возможности дают им шанс усилить свою власть. С этим нужно что-то делать. "Цифровой кодекс", а также осознание гражданским обществом этого должно ввести процесс в рамки", - заявил Ашманов РИА Новости.
Ранее в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская говорила, что цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы. В качестве примера Касперская привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, которая должна "узнавать" 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и "не узнавать" на улице 5 тысяч "секретных" лиц, например, сотрудников спецслужб или высокого начальства.
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