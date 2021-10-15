https://ria.ru/20211015/tsifrovizatsiya-1754668326.html

В СПЧ предостерегли от эйфории при цифровизации России

В СПЧ предостерегли от эйфории при цифровизации России - РИА Новости, 15.10.2021

В СПЧ предостерегли от эйфории при цифровизации России

Предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов призвал не "гнать лошадей" в цифровизации России и предостерёг от эйфории в связи с этим процессом. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T06:35

2021-10-15T06:35

2021-10-15T10:05

технологии

infowatch

москва

наталья касперская

игорь ашманов

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов призвал не "гнать лошадей" в цифровизации России и предостерёг от эйфории в связи с этим процессом.Ашманов раскритиковал тех, кто "гонится" за цифровизацией, не оценивая потенциальные риски.Ранее в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская говорила, что цифровизация несет с собой риск возникновения в стране новой теневой власти, власти людей, создающих и использующих цифровые системы. В качестве примера Касперская привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, которая должна "узнавать" 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и "не узнавать" на улице 5 тысяч "секретных" лиц, например, сотрудников спецслужб или высокого начальства.

https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748575955.html

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технологии, infowatch, москва, наталья касперская, игорь ашманов, россия