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В Москве открывается "Технофорум-2021"

В Москве открывается "Технофорум-2021" - РИА Новости, 15.10.2021

В Москве открывается "Технофорум-2021"

В ЦВК "Экспоцентр" 18–21 октября 2021 года пройдет "Российская промышленная неделя", крупнейшим разделом которой станет международная специализированная... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:51

2021-10-15T19:51

2021-10-15T19:51

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 окт - АО "Экспоцентр". В ЦВК "Экспоцентр" 18–21 октября 2021 года пройдет "Российская промышленная неделя", крупнейшим разделом которой станет международная специализированная выставка оборудования и технологии обработки конструкционных материалов "Технофорум-2021". Мероприятие отмечено знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ)."Российская промышленная неделя" – важнейшее событие, объединяющее фундаментальные для производства отрасли: машиностроение и металлообработку, сварочное производство и рынок сварочной техники, неразрушающий контроль и техническую диагностику, технологии и услуги для производства рекламы. В прошлом году 250 компаний из 17 стран разместились на площади в 20 тысяч квадратных метров, а общее количество посетителей превысило 7500 человек за 4 дня. Также в рамках выставки было проведено 31 мероприятие деловой программы."Технофорум" является значимым мероприятием для всех участников рынка, заинтересованных в промышленном развитии и разработке новых направлений в различных секторах машиностроения, станкостроения и обработки конструкционных материалов. Выставка получила поддержку Государственной Думы ФС РФ и была включена в проект "Наука-Технологии-Инновации Экспо" ("НТИ Экспо"). Цель проекта – содействовать реализации национальных программ в области трансформации науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры и энергетики.В 2021 году мероприятие объединит выставки "Технофорум", Rusweld, "Территория NDT" и "Реклама". Тематика выставки отражает все производственные процессы, охватывающие цикл от исследований до опытного и серийного производства готовой продукции. Отдельной экспозицией будет представлена актуальная тематика "Аддитивные технологии и 3D-решения". Также состоится 4-дневная конференция "Индустрия-3D" в партнерстве с WebConf. Деловое мероприятие пройдет в гибридном формате: каждый день будет посвящен отдельной тематике.Указом президента РФ 2021 год объявлен Годом науки и технологий, что особенно символично не только для научного сообщества, но и для тех, кто продвигает науку и ее достижения в различных областях. Тематика "Технофорума" неразрывно связана с демонстрацией и популяризацией новейших научно-технических разработок, инновационных технологий, передовых идей. Раздел "Наука и профильное образование" будет представлен ведущими отраслевыми вузами и колледжами страны.Во время работы выставки будет функционировать Центр подбора персонала, что поможет специалистам найти работу, а компаниям – получить квалифицированные кадры.Деловая программа "Российской промышленной недели" откроется пленарным заседанием, организатором которого выступят АО "Экспоцентр" совестно с Экспертным советом по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Государственной Думы.Кроме того, в рамках выставки "Технофорум-2021" стартует конкурс индустриальных проектов "ТЕХНОЛИДЕР-2021". Конкурс объединит все группы производителей и потребителей – как крупного промышленного, так и частного сектора. Будут определены победители в трех номинациях: "Технолидер INNO", "Технолидер PRO" и "Технолидер HACK".Номинация "Технолидер INNO" определит перспективные и готовые к практическому использованию новейшие разработки и технологические решения для различных секторов машиностроения, станкостроения и обработки конструкционных материалов, представленные компаниями-участниками выставки."Технолидер PRO" выявит успешные индустриальные проекты промышленных предприятий, которые за счет применения аддитивных технологий достигли роста производительности и эффективности производства."Технолидер HACK" продемонстрирует коммерческие и индивидуальные проекты, реализованные с применением технологий и оборудования, представленных участниками выставки "Технофорум-2021".Будут и другие интересные конкурсы, принять участие в которых смогут все желающие: от генерального директора до PR-специалиста.Подробно о мероприятии: www.technoforum-expo.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы