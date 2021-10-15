Талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, заявили в МИД
Глава департамента МИД Стерник: талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из-за отсутствия денег начинают утрачивать свой антитеррористический потенциал, сказал директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Сегодня, согласно донесениям наших загранучреждений, из-за безденежья, талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных. Ответственность за них берет на себя запрещенная группировка "Исламское государство"* и "Исламское движение Восточного Туркестана"* . Повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана", - сказал Стерник в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.
"Похоже, снова начинает галопировать наркотрафик, а это признак того, что в отсутствии финансов афганцы вынуждены обращаться к незаконным источникам средств", - добавил он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России