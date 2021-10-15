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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211015/taliby-1754756725.html
Талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, заявили в МИД
Талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, заявили в МИД - РИА Новости, 15.10.2021
Талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, заявили в МИД
Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из-за отсутствия денег начинают утрачивать свой антитеррористический потенциал, сказал... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:39
2021-10-15T15:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
исламское государство
исламское движение восточного туркестана
александр стерник
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из-за отсутствия денег начинают утрачивать свой антитеррористический потенциал, сказал директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Сегодня, согласно донесениям наших загранучреждений, из-за безденежья, талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных. Ответственность за них берет на себя запрещенная группировка "Исламское государство"* и "Исламское движение Восточного Туркестана"* . Повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана", - сказал Стерник в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований."Похоже, снова начинает галопировать наркотрафик, а это признак того, что в отсутствии финансов афганцы вынуждены обращаться к незаконным источникам средств", - добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211015/taliby-1754719438.html
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754631103.html
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в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), исламское государство, исламское движение восточного туркестана, александр стерник, россия
15:39 15.10.2021
 
Талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, заявили в МИД

Глава департамента МИД Стерник: талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из-за отсутствия денег начинают утрачивать свой антитеррористический потенциал, сказал директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Сегодня, согласно донесениям наших загранучреждений, из-за безденежья, талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных. Ответственность за них берет на себя запрещенная группировка "Исламское государство"* и "Исламское движение Восточного Туркестана"* . Повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана", - сказал Стерник в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 12:47Захват власти в Афганистане талибами
Путин призвал не торопиться с признанием талибов
"Похоже, снова начинает галопировать наркотрафик, а это признак того, что в отсутствии финансов афганцы вынуждены обращаться к незаконным источникам средств", - добавил он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Боевики Талибана* - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Исламское государствоИсламское движение Восточного ТуркестанаАлександр СтерникРоссия
 
 
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