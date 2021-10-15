https://ria.ru/20211015/taliby-1754756725.html

Талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, заявили в МИД

Талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, заявили в МИД - РИА Новости, 15.10.2021

Талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, заявили в МИД

Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из-за отсутствия денег начинают утрачивать свой антитеррористический потенциал, сказал... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:39

2021-10-15T15:39

2021-10-15T15:39

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

исламское государство

исламское движение восточного туркестана

александр стерник

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из-за отсутствия денег начинают утрачивать свой антитеррористический потенциал, сказал директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Сегодня, согласно донесениям наших загранучреждений, из-за безденежья, талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных. Ответственность за них берет на себя запрещенная группировка "Исламское государство"* и "Исламское движение Восточного Туркестана"* . Повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана", - сказал Стерник в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований."Похоже, снова начинает галопировать наркотрафик, а это признак того, что в отсутствии финансов афганцы вынуждены обращаться к незаконным источникам средств", - добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211015/taliby-1754719438.html

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754631103.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), исламское государство, исламское движение восточного туркестана, александр стерник, россия