https://ria.ru/20211015/tailand-1754740576.html

Таиланд отметит возобновление туризма концертами за 15 миллионов долларов

Таиланд отметит возобновление туризма концертами за 15 миллионов долларов - РИА Новости, 15.10.2021

Таиланд отметит возобновление туризма концертами за 15 миллионов долларов

Таиланд планирует отметить возобновление въездного туризма в страну концертом с участием всемирно знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли и звезды рэпа... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:11

2021-10-15T17:11

2021-10-15T17:11

туризм

таиланд

бангкок

новый год

пхукет (остров)

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156088/40/1560884047_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_97a91e4938192449b9df4320031b5500.jpg

БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Таиланд планирует отметить возобновление въездного туризма в страну концертом с участием всемирно знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли и звезды рэпа тайского происхождения, участницы известной корейской поп-группы Blackpink Лалисы Манобан (Lisa), заявил министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, слова которого цитирует газета Bangkok Post.По словам главы ведомства, гастроли знаменитостей будут стоить около 500 миллионов таиландских бат (около 15 миллионов долларов США), из которых 200 предоставит государство, а остальные 300 – частный сектор."Гастроли этих двух артистов в Таиланде имеют больше, чем просто экономическое значение, особенно когда речь идет о Лалисе, которая вдохновляет своим примером молодежь", — считает министр.Он рассказал, что концерт Андреа Бочелли, скорее всего, пройдет в Бангкоке на Главной площади у Большого королевского дворца и Храма Изумрудного Будды, а выступление Лалисы Манобан — на мосту, соединяющем остров Пхукет с материковой частью Таиланда."При их занятости, конечно, придется подождать. Нам также нужно будет проконсультироваться по поводу количества зрителей, которые могут быть допущены непосредственно на концерты, и по другим вопросам, связанным с мерами эпидемиологической безопасности", — отметил министр.По мнению организаторов, самое лучшее время для проведения мероприятия – празднование Нового года. По словам чиновника, Управление по туризму Таиланда уже договорилось о гастролях обоих исполнителей.

https://ria.ru/20211011/tailand-1754071906.html

https://ria.ru/20211015/indiya-1754685349.html

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, бангкок, новый год, пхукет (остров), новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19