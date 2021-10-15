Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211015/tailand-1754740576.html
Таиланд отметит возобновление туризма концертами за 15 миллионов долларов
Таиланд отметит возобновление туризма концертами за 15 миллионов долларов - РИА Новости, 15.10.2021
Таиланд отметит возобновление туризма концертами за 15 миллионов долларов
Таиланд планирует отметить возобновление въездного туризма в страну концертом с участием всемирно знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли и звезды рэпа... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:11
2021-10-15T17:11
туризм
таиланд
бангкок
новый год
пхукет (остров)
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156088/40/1560884047_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_97a91e4938192449b9df4320031b5500.jpg
БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Таиланд планирует отметить возобновление въездного туризма в страну концертом с участием всемирно знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли и звезды рэпа тайского происхождения, участницы известной корейской поп-группы Blackpink Лалисы Манобан (Lisa), заявил министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, слова которого цитирует газета Bangkok Post.По словам главы ведомства, гастроли знаменитостей будут стоить около 500 миллионов таиландских бат (около 15 миллионов долларов США), из которых 200 предоставит государство, а остальные 300 – частный сектор."Гастроли этих двух артистов в Таиланде имеют больше, чем просто экономическое значение, особенно когда речь идет о Лалисе, которая вдохновляет своим примером молодежь", — считает министр.Он рассказал, что концерт Андреа Бочелли, скорее всего, пройдет в Бангкоке на Главной площади у Большого королевского дворца и Храма Изумрудного Будды, а выступление Лалисы Манобан — на мосту, соединяющем остров Пхукет с материковой частью Таиланда."При их занятости, конечно, придется подождать. Нам также нужно будет проконсультироваться по поводу количества зрителей, которые могут быть допущены непосредственно на концерты, и по другим вопросам, связанным с мерами эпидемиологической безопасности", — отметил министр.По мнению организаторов, самое лучшее время для проведения мероприятия – празднование Нового года. По словам чиновника, Управление по туризму Таиланда уже договорилось о гастролях обоих исполнителей.
https://ria.ru/20211011/tailand-1754071906.html
https://ria.ru/20211015/indiya-1754685349.html
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156088/40/1560884047_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0cd7cd483846e8efb823cfbc0212ef59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таиланд, бангкок, новый год, пхукет (остров), новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19
17:11 15.10.2021
 
Таиланд отметит возобновление туризма концертами за 15 миллионов долларов

Таиланд планирует отметить возобновление въездного туризма концертом Андреа Бочелли

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОперный певец Андреа Бочелли
Оперный певец Андреа Бочелли - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Таиланд планирует отметить возобновление въездного туризма в страну концертом с участием всемирно знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли и звезды рэпа тайского происхождения, участницы известной корейской поп-группы Blackpink Лалисы Манобан (Lisa), заявил министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, слова которого цитирует газета Bangkok Post.
По словам главы ведомства, гастроли знаменитостей будут стоить около 500 миллионов таиландских бат (около 15 миллионов долларов США), из которых 200 предоставит государство, а остальные 300 – частный сектор.
"Гастроли этих двух артистов в Таиланде имеют больше, чем просто экономическое значение, особенно когда речь идет о Лалисе, которая вдохновляет своим примером молодежь", — считает министр.
Он рассказал, что концерт Андреа Бочелли, скорее всего, пройдет в Бангкоке на Главной площади у Большого королевского дворца и Храма Изумрудного Будды, а выступление Лалисы Манобан — на мосту, соединяющем остров Пхукет с материковой частью Таиланда.
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 17:44Туризм
Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября
"При их занятости, конечно, придется подождать. Нам также нужно будет проконсультироваться по поводу количества зрителей, которые могут быть допущены непосредственно на концерты, и по другим вопросам, связанным с мерами эпидемиологической безопасности", — отметил министр.
По мнению организаторов, самое лучшее время для проведения мероприятия – празднование Нового года. По словам чиновника, Управление по туризму Таиланда уже договорилось о гастролях обоих исполнителей.
Туристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 10:29Туризм
В Индию начинают пускать туристов на чартерных рейсах
 
ТуризмТаиландБангкокНовый годПхукет (остров)Новости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния