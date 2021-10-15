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СК возбудил дело после конфликта на станции метро "Текстильщики"
СК возбудил дело после конфликта на станции метро "Текстильщики" - РИА Новости, 15.10.2021
СК возбудил дело после конфликта на станции метро "Текстильщики"
Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после конфликта на станции московского метро "Текстильщики", сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:04
2021-10-15T21:15
происшествия
московский метрополитен
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после конфликта на станции московского метро "Текстильщики", сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики" столичного метро, компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне."По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.В интернете ранее появилось видео, как несколько мужчин пристают в вагоне метро к женщине, за нее заступаются остальные пассажиры.Резонансный случай избиения пьяной компанией молодого человека, заступившегося за девушку, произошел в начале октября на "синей" ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.
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москва
россия
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РИА Новости
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Видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине.
Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры. Полиция установила личности всех дебоширов и составила на них протоколы за мелкое хулиганство
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происшествия, московский метрополитен, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:04 15.10.2021 (обновлено: 21:15 15.10.2021)
 
СК возбудил дело после конфликта на станции метро "Текстильщики"

СК возбудил дело по статье "хулиганство" после конфликта на станции метро "Текстильщики"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после конфликта на станции московского метро "Текстильщики", сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики" столичного метро, компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне.
"По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В интернете ранее появилось видео, как несколько мужчин пристают в вагоне метро к женщине, за нее заступаются остальные пассажиры.
Резонансный случай избиения пьяной компанией молодого человека, заступившегося за девушку, произошел в начале октября на "синей" ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 13:00
Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
 
ПроисшествияМосковский метрополитенМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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