Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
Адвокат Басилая выразил надежду на помилование Саакашвили президентом Грузии
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая рассчитывает, что нынешний президент Саломе Зурабишвили помилует его подзащитного.
"Как юрист я заявляю, что самый эффективный путь - это принятие решения от президента Саломе Зурабишвили. К сожалению, она поторопила события и изначально выбрала такую позицию, что не помилует, но в реальности это было заявление, сделанное для мобилизации сторонников "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) к выборам. У нас бывали прецеденты, когда, несмотря на ее заявления, она принимала решение об освобождении заключенных",- заявил Басилая журналистам.
11 октября, 18:05Саакашвили пообещал "вышвырнуть из кабинета" премьера Грузии
По словам адвоката, сторона защиты будет также искать правовые пути по освобождению политика.
Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
9 октября, 09:14Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой