https://ria.ru/20211015/saakashvili-1754723188.html

Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили

Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили - РИА Новости, 15.10.2021

Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая рассчитывает, что нынешний президент Саломе Зурабишвили помилует его подзащитного. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:05

2021-10-15T13:05

2021-10-15T13:05

в мире

грузия

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая рассчитывает, что нынешний президент Саломе Зурабишвили помилует его подзащитного."Как юрист я заявляю, что самый эффективный путь - это принятие решения от президента Саломе Зурабишвили. К сожалению, она поторопила события и изначально выбрала такую позицию, что не помилует, но в реальности это было заявление, сделанное для мобилизации сторонников "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) к выборам. У нас бывали прецеденты, когда, несмотря на ее заявления, она принимала решение об освобождении заключенных",- заявил Басилая журналистам.По словам адвоката, сторона защиты будет также искать правовые пути по освобождению политика.Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html

https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753787137.html

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