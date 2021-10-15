Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/saakashvili-1754723188.html
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили - РИА Новости, 15.10.2021
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая рассчитывает, что нынешний президент Саломе Зурабишвили помилует его подзащитного. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:05
2021-10-15T13:05
в мире
грузия
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754611814_0:131:2546:1563_1920x0_80_0_0_6e594f4ab162588e93d64d1eba701ecd.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая рассчитывает, что нынешний президент Саломе Зурабишвили помилует его подзащитного."Как юрист я заявляю, что самый эффективный путь - это принятие решения от президента Саломе Зурабишвили. К сожалению, она поторопила события и изначально выбрала такую позицию, что не помилует, но в реальности это было заявление, сделанное для мобилизации сторонников "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) к выборам. У нас бывали прецеденты, когда, несмотря на ее заявления, она принимала решение об освобождении заключенных",- заявил Басилая журналистам.По словам адвоката, сторона защиты будет также искать правовые пути по освобождению политика.Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html
https://ria.ru/20211009/saakashvili-1753787137.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754611814_0:83:2034:1609_1920x0_80_0_0_4a1540970d0d87d619c2b29c4daa6e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии
13:05 15.10.2021
 
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили

Адвокат Басилая выразил надежду на помилование Саакашвили президентом Грузии

© Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
Акция протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая рассчитывает, что нынешний президент Саломе Зурабишвили помилует его подзащитного.
"Как юрист я заявляю, что самый эффективный путь - это принятие решения от президента Саломе Зурабишвили. К сожалению, она поторопила события и изначально выбрала такую позицию, что не помилует, но в реальности это было заявление, сделанное для мобилизации сторонников "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) к выборам. У нас бывали прецеденты, когда, несмотря на ее заявления, она принимала решение об освобождении заключенных",- заявил Басилая журналистам.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 18:05
Саакашвили пообещал "вышвырнуть из кабинета" премьера Грузии
По словам адвоката, сторона защиты будет также искать правовые пути по освобождению политика.
Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 09:14
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиСаломе ЗурабишвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния