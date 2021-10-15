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https://ria.ru/20211015/saakashvili-1754719800.html
В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом" - РИА Новости, 15.10.2021
В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поблагодарил руководство Грузии за задержание бывшего грузинского... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:49
2021-10-15T12:49
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
верховная рада украины
вахтанг гомелаури
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поблагодарил руководство Грузии за задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, назвав его "гастролером-аферистом", и заявил, что Украину таким образом избавили от бесполезных расходов на его содержание.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается."Как народный депутат Украины, хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролера-афериста Михаила Саакашвили. Вы избавили нашу страну от бесполезных расходов и трат из государственного бюджета, а это десятки тысяч долларов ежемесячно, на содержание этого проходимца и шарлатана в нашей стране. Знаю точно одно - справедливость восторжествовала и мир стал чище!" - написал Кива на своей странице в Facebook.Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753164830.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, верховная рада украины, вахтанг гомелаури, оппозиционная платформа - за жизнь, задержание саакашвили в грузии
12:49 15.10.2021
 
В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"

Депутат Рады Кива назвал экс-президента Грузии Саакашвили "гастролером-аферистом"

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поблагодарил руководство Грузии за задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, назвав его "гастролером-аферистом", и заявил, что Украину таким образом избавили от бесполезных расходов на его содержание.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
Саакашвили во время ареста в наручниках отпил из стакана
5 октября, 13:46
Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья
"Как народный депутат Украины, хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролера-афериста Михаила Саакашвили. Вы избавили нашу страну от бесполезных расходов и трат из государственного бюджета, а это десятки тысяч долларов ежемесячно, на содержание этого проходимца и шарлатана в нашей стране. Знаю точно одно - справедливость восторжествовала и мир стал чище!" - написал Кива на своей странице в Facebook.
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:06
Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВахтанг ГомелауриОппозиционная платформа - За жизньЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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