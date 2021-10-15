В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
Депутат Рады Кива назвал экс-президента Грузии Саакашвили "гастролером-аферистом"
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поблагодарил руководство Грузии за задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, назвав его "гастролером-аферистом", и заявил, что Украину таким образом избавили от бесполезных расходов на его содержание.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
5 октября, 13:46Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья
"Как народный депутат Украины, хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролера-афериста Михаила Саакашвили. Вы избавили нашу страну от бесполезных расходов и трат из государственного бюджета, а это десятки тысяч долларов ежемесячно, на содержание этого проходимца и шарлатана в нашей стране. Знаю точно одно - справедливость восторжествовала и мир стал чище!" - написал Кива на своей странице в Facebook.
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.