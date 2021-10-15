https://ria.ru/20211015/rospotrebnadzor-1754765031.html
Роспотребнадзор вдвое сократил срок выполнения исследования на COVID-19
Роспотребнадзор вдвое сократил срок выполнения исследования на COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Роспотребнадзор вдвое сократил срок выполнения исследования на COVID-19
Роспотребнадзор сократил срок подготовки результатов анализов на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:21
2021-10-15T16:21
2021-10-15T17:47
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор сократил срок подготовки результатов анализов на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию.Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в документе.За минувшие сутки в России зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев заражений коронавирусом и смертей — 32 196 и 999 соответственно. Общее число заразившихся инфекцией достигло 7 925 176 человек, из них 221 313 скончались, 6 960 024 вылечились.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754771543.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
16:21 15.10.2021 (обновлено: 17:47 15.10.2021)
Роспотребнадзор вдвое сократил срок выполнения исследования на COVID-19
Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов