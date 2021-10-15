https://ria.ru/20211015/politkorrektnost-1754702886.html

Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов

Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов - РИА Новости, 15.10.2021

Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предположил, как можно было бы изменить название должностей лиц, следящих за соблюдением прав и свобод. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:42

2021-10-15T11:42

2021-10-15T12:25

общество

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предположил, как можно было бы изменить название должностей лиц, следящих за соблюдением прав и свобод.Глава МИД с улыбкой отметил, что тогда было бы лучше разделять слова "омбудсвумен" (англ. ombudswoman) и "омбудсмен", а с учетом прошедшей вчера дискуссии на женском форуме в Петербурге стоит выбрать "что-нибудь совсем нейтральное — "омбудсперсон" (англ. ombudsperson)".Лавров добавил, что ему самому гораздо ближе русский термин "уполномоченный" и "уполномоченная".

https://ria.ru/20211014/prezident-1754520231.html

москва

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2021

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общество, москва, сергей лавров