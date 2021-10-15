https://ria.ru/20211015/politkorrektnost-1754702886.html
Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов
Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов - РИА Новости, 15.10.2021
Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предположил, как можно было бы изменить название должностей лиц, следящих за соблюдением прав и свобод. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:42
2021-10-15T11:42
2021-10-15T12:25
общество
москва
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745662505_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f31b9016027b225c2e16442d278c8ad8.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предположил, как можно было бы изменить название должностей лиц, следящих за соблюдением прав и свобод.Глава МИД с улыбкой отметил, что тогда было бы лучше разделять слова "омбудсвумен" (англ. ombudswoman) и "омбудсмен", а с учетом прошедшей вчера дискуссии на женском форуме в Петербурге стоит выбрать "что-нибудь совсем нейтральное — "омбудсперсон" (англ. ombudsperson)".Лавров добавил, что ему самому гораздо ближе русский термин "уполномоченный" и "уполномоченная".
https://ria.ru/20211014/prezident-1754520231.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745662505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_467de0abb227b11cdbd03bf336d3ecbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей лавров
11:42 15.10.2021 (обновлено: 12:25 15.10.2021)
Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов
Лавров в шутку предложил ввести политкорректный термин "омбудсперсон" вместо "омбудсмен"