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Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов
Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов - РИА Новости, 15.10.2021
Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предположил, как можно было бы изменить название должностей лиц, следящих за соблюдением прав и свобод. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:42
2021-10-15T12:25
общество
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предположил, как можно было бы изменить название должностей лиц, следящих за соблюдением прав и свобод.Глава МИД с улыбкой отметил, что тогда было бы лучше разделять слова "омбудсвумен" (англ. ombudswoman) и "омбудсмен", а с учетом прошедшей вчера дискуссии на женском форуме в Петербурге стоит выбрать "что-нибудь совсем нейтральное — "омбудсперсон" (англ. ombudsperson)".Лавров добавил, что ему самому гораздо ближе русский термин "уполномоченный" и "уполномоченная".
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общество, москва, сергей лавров
11:42 15.10.2021 (обновлено: 12:25 15.10.2021)
 
Лавров предложил "политкорректно" переименовать омбудсменов

Лавров в шутку предложил ввести политкорректный термин "омбудсперсон" вместо "омбудсмен"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предположил, как можно было бы изменить название должностей лиц, следящих за соблюдением прав и свобод.

"Хочу предупредить, что в современном мире термин "омбудсмен", так часто употребляемый, может оказаться политически некорректным", — сказал он на Всемирном конгрессе соотечественников в Москве.

Глава МИД с улыбкой отметил, что тогда было бы лучше разделять слова "омбудсвумен" (англ. ombudswoman) и "омбудсмен", а с учетом прошедшей вчера дискуссии на женском форуме в Петербурге стоит выбрать "что-нибудь совсем нейтральное — "омбудсперсон" (англ. ombudsperson)".
Лавров добавил, что ему самому гораздо ближе русский термин "уполномоченный" и "уполномоченная".
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