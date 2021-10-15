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В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 15.10.2021
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков
За прошедшие сутки в Москве выпало 32% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:08
2021-10-15T08:08
2021-10-15T08:08
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки в Москве выпало 32% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что в ближайшие часы дожди прекратятся.Ранее Тишковец сообщал агентству, что циклон "Балканец " принесёт в Москву в четверг ливневые дожди, за сутки с 12.00 14 октября до 12.00 15 октября на Москву в общей сложности выльется до 27 миллиметров осадков, что соответствует 45% месячной нормы октября.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве за сутки выпало 32% месячной нормы осадков