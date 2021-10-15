https://ria.ru/20211015/pogoda-1754671688.html

В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 15.10.2021

В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в Москве выпало 32% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:08

2021-10-15T08:08

2021-10-15T08:08

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки в Москве выпало 32% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что в ближайшие часы дожди прекратятся.Ранее Тишковец сообщал агентству, что циклон "Балканец " принесёт в Москву в четверг ливневые дожди, за сутки с 12.00 14 октября до 12.00 15 октября на Москву в общей сложности выльется до 27 миллиметров осадков, что соответствует 45% месячной нормы октября.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

москва

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2021

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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец