https://ria.ru/20211015/pogoda-1754671135.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода с небольшими дождями в утренние часы ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T07:55

2021-10-15T07:55

2021-10-15T07:56

общество

москва

погода

александр синенков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями в утренние часы ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет немного расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.Столичный главк МЧС предупредил о сильном дожде и порывах ветра в Москве утром в пятницу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 10 часов 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.В ведомстве рекомендовали автомобилистам увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и снизить скорость движения, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

москва

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2021

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общество, москва, погода, александр синенков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)