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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода с небольшими дождями в утренние часы ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:55
2021-10-15T07:56
общество
москва
погода
александр синенков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями в утренние часы ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет немного расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.Столичный главк МЧС предупредил о сильном дожде и порывах ветра в Москве утром в пятницу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 10 часов 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.В ведомстве рекомендовали автомобилистам увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и снизить скорость движения, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
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общество, москва, погода, александр синенков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
07:55 15.10.2021 (обновлено: 07:56 15.10.2021)
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Сотрудник центра "Фобос" Синенков рассказал о погоде в Москве в пятницу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями в утренние часы ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, утром местами ещё пройдет небольшой дождь, днем осадки прекратятся. Температура воздуха плюс 8-10, в Подмосковье плюс 7-12",- сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет немного расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Столичный главк МЧС предупредил о сильном дожде и порывах ветра в Москве утром в пятницу, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 10 часов 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали автомобилистам увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и снизить скорость движения, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
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ОбществоМоскваПогодаАлександр СиненковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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