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Громкие случаи нарушения и попыток нарушения морской госграницы России
Громкие случаи нарушения и попыток нарушения морской госграницы России - РИА Новости, 15.10.2021
Громкие случаи нарушения и попыток нарушения морской госграницы России
в Минобороны РФ сообщили, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока. Инцидент произошел между 17:00 и 17:50 РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:27
2021-10-15T19:27
справки
военно-морские силы сша
военно-морские силы украины
вмф сша
россия
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15 октября 2021 года в Минобороны РФ сообщили, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока. Инцидент произошел между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. В военном ведомстве отметили, что этот район был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.23 июня 2021 года министерство обороны РФ сообщило, что Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Черном море. В 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по курсу движения эсминца. В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.24 ноября 2020 года Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США John S. McCain на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого – "историческая бухта", согласно международным законам".25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. 7 сентября 2019 года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября 2019 года РФ передала украинской стороне нарушившие границу корабли. 12 февраля 1988 года крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США прошли через Босфор, взяв курс в направлении советского берега. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля – "Беззаветный" и СКР-6. Не обращая внимания на неоднократные предупреждения пограничных и сторожевых кораблей о приближении к территориальным водам СССР, американские корабли не сворачивали с курса. В 10:45 корабли ВМС США оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевых корабля пошли на сближение и совершили навал на американские корабли. Американская эскадра немедленно изменила курс, направившись обратно к Босфору. 13 марта 1986 года ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США нарушили морскую границу вблизи Южного берега Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Корабли шли с работающими радиоэлектронными станциями и, очевидно, вели комплексную разведку. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, военно-морские силы сша, военно-морские силы украины, вмф сша, россия
19:27 15.10.2021
 

Громкие случаи нарушения и попыток нарушения морской госграницы России

© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли в порту Керчи
Задержанные украинские корабли в порту Керчи - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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15 октября 2021 года в Минобороны РФ сообщили, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока. Инцидент произошел между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.
Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. В военном ведомстве отметили, что этот район был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.
23 июня 2021 года министерство обороны РФ сообщило, что Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Черном море. В 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по курсу движения эсминца. В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.
24 ноября 2020 года Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США John S. McCain на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого – "историческая бухта", согласно международным законам".
25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. 7 сентября 2019 года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября 2019 года РФ передала украинской стороне нарушившие границу корабли.
12 февраля 1988 года крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США прошли через Босфор, взяв курс в направлении советского берега. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля – "Беззаветный" и СКР-6. Не обращая внимания на неоднократные предупреждения пограничных и сторожевых кораблей о приближении к территориальным водам СССР, американские корабли не сворачивали с курса. В 10:45 корабли ВМС США оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевых корабля пошли на сближение и совершили навал на американские корабли. Американская эскадра немедленно изменила курс, направившись обратно к Босфору.
13 марта 1986 года ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США нарушили морскую границу вблизи Южного берега Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Корабли шли с работающими радиоэлектронными станциями и, очевидно, вели комплексную разведку.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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