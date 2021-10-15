https://ria.ru/20211015/nakopleniya-1754667854.html
Россияне рассказали, на что уходят их накопления
Россияне рассказали, на что уходят их накопления - РИА Новости, 15.10.2021
Россияне рассказали, на что уходят их накопления
Россияне начали переходить на сберегательную модель поведения: сейчас четверть формирующих накопления делают это для формирования "подушки безопасности", тогда... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T06:07
2021-10-15T06:07
2021-10-15T06:07
общество
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне начали переходить на сберегательную модель поведения: сейчас четверть формирующих накопления делают это для формирования "подушки безопасности", тогда как еще год назад такую цель себе ставили не более 20% копящих средства, говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Они указывают, что рост, в первую очередь, объясняется "рациональностью поневоле": в прошлом году из-за пандемии россияне в основном тратили накопления для поддержания привычного уровня жизни, а в текущем году они сокращают расходы для восстановления личного или семейного капитала. Особенно актуальным это стало для тех, кто имеет кредитные обязательства, поскольку для них даже небольшие изменения в доходе могут привести к дефолту.Покупка недвижимости является второй по популярности целью формирования накоплений, для этого копят порядка 18% сберегающих средства россиян. За год показатель вырос сразу на три процентных пункта, в первую очередь, за счет загородной недвижимости: пандемия заставила многих пересмотреть свое отношение к наличию дачи. Те, кто не смог купить ее "на пике вынужденной моды" стараются осуществить покупку в текущем году или подготовиться к ней в будущем, указывают эксперты.Третье место занимает покупка автомобиля: на такую цель копят порядка 14% граждан против 9% годом ранее. Увеличение обусловлено опасением дальнейшего роста цен на транспортные средства и желанием минимизировать долю кредитных средств в покупке.На четвертом месте находится покупка крупной электроники и бытовой техники (порядка 12%), на пятом - ремонт (порядка 8%). Примерно по 5% приходится на такие цели как образование, медицинские услуги и путешествия. На оставшиеся 10% приходятся остальные цели, среди которых организация праздников, покупки в преддверии рождения ребенка, покупка ювелирных украшений и предметов одежды, накопления на проведение ритуальных мероприятий.
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общество, москва, россия
Россияне рассказали, на что уходят их накопления
Исследование Anderida Financial Group показало, для чего россияне откладывают накопления
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне начали переходить на сберегательную модель поведения: сейчас четверть формирующих накопления делают это для формирования "подушки безопасности", тогда как еще год назад такую цель себе ставили не более 20% копящих средства, говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"На сегодняшний день примерно четверть (порядка 23%) из тех, кто откладывает денежные средства, делает это для формирования подушки безопасности. Годом ранее таковых было не более 20%", - выяснили аналитики, опросив в начале октября по репрезентативной выборке 1 500 россиян старше 18 лет, имеющих накопления.
Они указывают, что рост, в первую очередь, объясняется "рациональностью поневоле": в прошлом году из-за пандемии россияне в основном тратили накопления для поддержания привычного уровня жизни, а в текущем году они сокращают расходы для восстановления личного или семейного капитала. Особенно актуальным это стало для тех, кто имеет кредитные обязательства, поскольку для них даже небольшие изменения в доходе могут привести к дефолту.
Покупка недвижимости является второй по популярности целью формирования накоплений, для этого копят порядка 18% сберегающих средства россиян. За год показатель вырос сразу на три процентных пункта, в первую очередь, за счет загородной недвижимости: пандемия заставила многих пересмотреть свое отношение к наличию дачи. Те, кто не смог купить ее "на пике вынужденной моды" стараются осуществить покупку в текущем году или подготовиться к ней в будущем, указывают эксперты.
Третье место занимает покупка автомобиля: на такую цель копят порядка 14% граждан против 9% годом ранее. Увеличение обусловлено опасением дальнейшего роста цен на транспортные средства и желанием минимизировать долю кредитных средств в покупке.
На четвертом месте находится покупка крупной электроники и бытовой техники (порядка 12%), на пятом - ремонт (порядка 8%). Примерно по 5% приходится на такие цели как образование, медицинские услуги и путешествия. На оставшиеся 10% приходятся остальные цели, среди которых организация праздников, покупки в преддверии рождения ребенка, покупка ювелирных украшений и предметов одежды, накопления на проведение ритуальных мероприятий.