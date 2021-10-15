https://ria.ru/20211015/moskva-1754704973.html
В Москве в этом году служебные собаки помогли спасти 25 человек
В Москве в этом году служебные собаки помогли спасти 25 человек - РИА Новости, 15.10.2021
В Москве в этом году служебные собаки помогли спасти 25 человек
Служебные собаки помогли спасти 25 человек в этом году в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:50
2021-10-15T11:50
2021-10-15T12:32
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Служебные собаки помогли спасти 25 человек в этом году в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Двадцать пять человеческих жизней спасли с начала года специалисты кинологической группы столичного Пожарно-спасательного центра. Подразделение состоит из 13 человек, включая восемь кинологов. Они работают с восьмью аттестованными собаками различных пород", — говорится в сообщении.Отмечается, что их участие в операциях сокращает время поиска. Одна собака, как правило, работает на участке площадью 500 квадратных метров, заменяя группу из 10 человек. Чтобы найти пропавшего человека, животному с кинологом нужно два-три часа, а группе спасателей – около восьми.В материале также уточнили, что собака в среднем различает около двух миллионов запахов, благодаря чему может обнаружить пострадавшего на значительном расстоянии в природной среде и под завалами.
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москва
11:50 15.10.2021 (обновлено: 12:32 15.10.2021)
В Москве в этом году служебные собаки помогли спасти 25 человек
Специалисты кинологической группы с начала года помогли спасти 25 человек
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Служебные собаки помогли спасти 25 человек в этом году в Москве, сообщается на официальном сайте
мэра столицы.
"Двадцать пять человеческих жизней спасли с начала года специалисты кинологической группы столичного Пожарно-спасательного центра. Подразделение состоит из 13 человек, включая восемь кинологов. Они работают с восьмью аттестованными собаками различных пород", — говорится в сообщении.
Отмечается, что их участие в операциях сокращает время поиска. Одна собака, как правило, работает на участке площадью 500 квадратных метров, заменяя группу из 10 человек. Чтобы найти пропавшего человека, животному с кинологом нужно два-три часа, а группе спасателей – около восьми.
В материале также уточнили, что собака в среднем различает около двух миллионов запахов, благодаря чему может обнаружить пострадавшего на значительном расстоянии в природной среде и под завалами.