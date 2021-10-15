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Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения - РИА Новости, 15.10.2021
Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
Во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться кибермошенники. Они практически всегда пытаются... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T04:15
2021-10-15T10:42
общество
технологии
всероссийская перепись населения (2010)
мошенничество
инфосистемы джет
россия
алексей сизов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться кибермошенники. Они практически всегда пытаются использовать новостную повестку, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на специалиста компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова.В 2021 году принять участие в переписи населения впервые можно через портал госуслуг.Он посоветовал при переходе на "Госуслуги" следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес https://www.gosuslugi.ru/.Злоумышленники также часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Понять, что соединение незащищенное, можно по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.Также эксперт отметил, что злоумышленники могут делать массовые рассылки для привлечения потенциальных жертв на фейковые сайты и продвигать свои ресурсы с помощью контекстной рекламы или в таргетинге.Если возникли подозрения, что ссылка мошенническая, ее можно проверить с помощью специальных ресурсов.
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общество, технологии, всероссийская перепись населения (2010), мошенничество, инфосистемы джет, россия, алексей сизов
04:15 15.10.2021 (обновлено: 10:42 15.10.2021)
 
Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения

Специалист Сизов: мошенники могут создать к переписи населения сайты-дублеры "Госуслуг"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПерепись населения
Перепись населения - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться кибермошенники. Они практически всегда пытаются использовать новостную повестку, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на специалиста компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова.
В 2021 году принять участие в переписи населения впервые можно через портал госуслуг.

"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на "Госуслугах" или вовлечь их в свои мошеннические схемы", — рассказал собеседник агентства.

Он посоветовал при переходе на "Госуслуги" следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес https://www.gosuslugi.ru/.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 16:54
МВД предупредило о мошенниках под видом переписчиков населения
Злоумышленники также часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Понять, что соединение незащищенное, можно по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.
Также эксперт отметил, что злоумышленники могут делать массовые рассылки для привлечения потенциальных жертв на фейковые сайты и продвигать свои ресурсы с помощью контекстной рекламы или в таргетинге.
Если возникли подозрения, что ссылка мошенническая, ее можно проверить с помощью специальных ресурсов.
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ОбществоТехнологииВсероссийская перепись населения (2010)МошенничествоИнфосистемы ДжетРоссияАлексей Сизов
 
 
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