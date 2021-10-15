https://ria.ru/20211015/moshennichestvo-1754661060.html

Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения

Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения - РИА Новости, 15.10.2021

Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения

Во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться кибермошенники. Они практически всегда пытаются... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T04:15

2021-10-15T04:15

2021-10-15T10:42

общество

технологии

всероссийская перепись населения (2010)

мошенничество

инфосистемы джет

россия

алексей сизов

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться кибермошенники. Они практически всегда пытаются использовать новостную повестку, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на специалиста компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова.В 2021 году принять участие в переписи населения впервые можно через портал госуслуг.Он посоветовал при переходе на "Госуслуги" следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес https://www.gosuslugi.ru/.Злоумышленники также часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Понять, что соединение незащищенное, можно по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.Также эксперт отметил, что злоумышленники могут делать массовые рассылки для привлечения потенциальных жертв на фейковые сайты и продвигать свои ресурсы с помощью контекстной рекламы или в таргетинге.Если возникли подозрения, что ссылка мошенническая, ее можно проверить с помощью специальных ресурсов.

https://ria.ru/20211001/moshenniki-1752706410.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, всероссийская перепись населения (2010), мошенничество, инфосистемы джет, россия, алексей сизов