04:15 15.10.2021 (обновлено: 10:42 15.10.2021)
Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
Специалист Сизов: мошенники могут создать к переписи населения сайты-дублеры "Госуслуг"
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться кибермошенники. Они практически всегда пытаются использовать новостную повестку, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на специалиста компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова.
В 2021 году принять участие в переписи населения впервые можно через портал госуслуг.
"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на "Госуслугах" или вовлечь их в свои мошеннические схемы", — рассказал собеседник агентства.
Он посоветовал при переходе на "Госуслуги" следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес https://www.gosuslugi.ru/.
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Злоумышленники также часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Понять, что соединение незащищенное, можно по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.
Также эксперт отметил, что злоумышленники могут делать массовые рассылки для привлечения потенциальных жертв на фейковые сайты и продвигать свои ресурсы с помощью контекстной рекламы или в таргетинге.
Если возникли подозрения, что ссылка мошенническая, ее можно проверить с помощью специальных ресурсов.
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