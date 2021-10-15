https://ria.ru/20211015/matvienko-1754686121.html

Матвиенко указала на необходимость договоренностей с США

Матвиенко указала на необходимость договоренностей с США - РИА Новости, 15.10.2021

Матвиенко указала на необходимость договоренностей с США

Несмотря на "завал" в отношениях, Россия и США постепенно выйдут на договоренности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:25

2021-10-15T10:25

2021-10-15T10:25

сша

совет федерации рф

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Несмотря на "завал" в отношениях, Россия и США постепенно выйдут на договоренности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Шаг за шагом, постепенно мы все равно будем выходить на договоренности. Тем более что и Соединенные Штаты это осознают", – сказала Матвиенко в интервью RT.По ее словам, хотя в отношениях Москвы и Вашингтона "такой завал, что чудес ожидать, каких-то серьезных решений, договоренностей сложно", сам факт визита в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд является позитивным.Она подчеркнула, что есть ряд "серьезнейших" мировых проблем, региональных проблем, решить которые можно лишь при наличии договорённостей между нашими странами, способствовать заключению которых могут дальнейшие контакты и визиты российских и американских официальных лиц."Тогда появляется лучше взаимопонимание, доверие, тогда можно прояснить до конца позиции друг друга и понять, что договоренности могут быть достигнуты только с учетом интересов каждой стороны. Процесс начался, я думаю, что он продолжится", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20211015/lokdaun-1754682892.html

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сша, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия