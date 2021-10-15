Матвиенко указала на необходимость договоренностей с США
Матвиенко: Россия и США постепенно, но выйдут на договоренности
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Несмотря на "завал" в отношениях, Россия и США постепенно выйдут на договоренности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Шаг за шагом, постепенно мы все равно будем выходить на договоренности. Тем более что и Соединенные Штаты это осознают", – сказала Матвиенко в интервью RT.
По ее словам, хотя в отношениях Москвы и Вашингтона "такой завал, что чудес ожидать, каких-то серьезных решений, договоренностей сложно", сам факт визита в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд является позитивным.
"И вообще, я сторонник диалога. Мне кажется, сам факт того, что такие переговоры ведутся между министерством иностранных дел, между государственным департаментом Соединённых Штатов Америки, — это очень позитивно", – сказала Совфеда.
Она подчеркнула, что есть ряд "серьезнейших" мировых проблем, региональных проблем, решить которые можно лишь при наличии договорённостей между нашими странами, способствовать заключению которых могут дальнейшие контакты и визиты российских и американских официальных лиц.
"Тогда появляется лучше взаимопонимание, доверие, тогда можно прояснить до конца позиции друг друга и понять, что договоренности могут быть достигнуты только с учетом интересов каждой стороны. Процесс начался, я думаю, что он продолжится", - заявила Матвиенко.