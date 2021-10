https://ria.ru/20211015/laboratoriya-1754742383.html

Британскую лабораторию заподозрили в выдаче 43 тысяч ложноотрицательных ПЦР

Британскую лабораторию заподозрили в выдаче 43 тысяч ложноотрицательных ПЦР - РИА Новости, 15.10.2021

Британскую лабораторию заподозрили в выдаче 43 тысяч ложноотрицательных ПЦР

Система отслеживания NHS Test and Trace (NHS TT) приостановила деятельность по тестированию на коронавирус, проводимую компанией Immensa Health Clinic Ltd в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:34

2021-10-15T14:34

2021-10-15T14:34

распространение коронавируса

в мире

великобритания

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости. Система отслеживания NHS Test and Trace (NHS TT) приостановила деятельность по тестированию на коронавирус, проводимую компанией Immensa Health Clinic Ltd в своей лаборатории в британском Вулвергемптоне, на фоне расследования сообщений о людях, получивших отрицательные результаты ПЦР-теста после ранее полученного положительного результата после теста "бокового потока", говорится в сообщении Агентства по здравоохранению (UK Health Security Agency).Отмечается, что расследование инцидента продолжается."По оценкам NHS TT, в лаборатории было обработано около 400 тысяч анализов, подавляющее большинство из которых имеют отрицательные результаты, но 43 тысячи человек могли получить ложноотрицательные результаты ПЦР-теста в период с 8 сентября по 12 октября, в основном на юго-западе Англии", - отмечается в сообщении."Это единичный инцидент, приписываемый одной лаборатории, однако все анализы в настоящее время перенаправляются в другие лаборатории. Количество тестов, проводимых в лаборатории Immensa, невелико в общем контексте, и доступность тестирования по всей стране остается неизменной", - указали в ведомстве.В настоящее время NHS TT связывается с людьми, которые могут быть заразными, чтобы посоветовать им пройти еще один тест.По словам директора по инцидентам в области общественного здравоохранения Агентства по здравоохранению Уилла Уэллса, в последнее время наблюдается рост числа положительных результатов тестов "бокового потока" с последующим отрицательным тестированием на ПЦР. "Мы работаем с NHS Test and Trace и компанией, чтобы выявить технические проблемы лаборатории, которые привели к тому, что людям были выданы неточные результаты ПЦР. Мы немедленно приостановили тестирование в этой лаборатории на время расследования", - сказал он. При этом, по его словам, нет никаких свидетельств неисправностей в самих тест-наборах ПЦР и тестах "бокового потока".

https://ria.ru/20210930/ptsr-testy-1752461434.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19