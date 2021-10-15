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Британскую лабораторию заподозрили в выдаче 43 тысяч ложноотрицательных ПЦР
Британскую лабораторию заподозрили в выдаче 43 тысяч ложноотрицательных ПЦР - РИА Новости, 15.10.2021
Британскую лабораторию заподозрили в выдаче 43 тысяч ложноотрицательных ПЦР
Система отслеживания NHS Test and Trace (NHS TT) приостановила деятельность по тестированию на коронавирус, проводимую компанией Immensa Health Clinic Ltd в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:34
2021-10-15T14:34
распространение коронавируса
в мире
великобритания
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости. Система отслеживания NHS Test and Trace (NHS TT) приостановила деятельность по тестированию на коронавирус, проводимую компанией Immensa Health Clinic Ltd в своей лаборатории в британском Вулвергемптоне, на фоне расследования сообщений о людях, получивших отрицательные результаты ПЦР-теста после ранее полученного положительного результата после теста "бокового потока", говорится в сообщении Агентства по здравоохранению (UK Health Security Agency).Отмечается, что расследование инцидента продолжается."По оценкам NHS TT, в лаборатории было обработано около 400 тысяч анализов, подавляющее большинство из которых имеют отрицательные результаты, но 43 тысячи человек могли получить ложноотрицательные результаты ПЦР-теста в период с 8 сентября по 12 октября, в основном на юго-западе Англии", - отмечается в сообщении."Это единичный инцидент, приписываемый одной лаборатории, однако все анализы в настоящее время перенаправляются в другие лаборатории. Количество тестов, проводимых в лаборатории Immensa, невелико в общем контексте, и доступность тестирования по всей стране остается неизменной", - указали в ведомстве.В настоящее время NHS TT связывается с людьми, которые могут быть заразными, чтобы посоветовать им пройти еще один тест.По словам директора по инцидентам в области общественного здравоохранения Агентства по здравоохранению Уилла Уэллса, в последнее время наблюдается рост числа положительных результатов тестов "бокового потока" с последующим отрицательным тестированием на ПЦР. "Мы работаем с NHS Test and Trace и компанией, чтобы выявить технические проблемы лаборатории, которые привели к тому, что людям были выданы неточные результаты ПЦР. Мы немедленно приостановили тестирование в этой лаборатории на время расследования", - сказал он. При этом, по его словам, нет никаких свидетельств неисправностей в самих тест-наборах ПЦР и тестах "бокового потока".
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в мире, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19
14:34 15.10.2021
 
Британскую лабораторию заподозрили в выдаче 43 тысяч ложноотрицательных ПЦР

Британскую лабораторию заподозрили в выдаче 43 тысяч ложноотрицательных результатов ПЦР

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости. Система отслеживания NHS Test and Trace (NHS TT) приостановила деятельность по тестированию на коронавирус, проводимую компанией Immensa Health Clinic Ltd в своей лаборатории в британском Вулвергемптоне, на фоне расследования сообщений о людях, получивших отрицательные результаты ПЦР-теста после ранее полученного положительного результата после теста "бокового потока", говорится в сообщении Агентства по здравоохранению (UK Health Security Agency).
Отмечается, что расследование инцидента продолжается.
"По оценкам NHS TT, в лаборатории было обработано около 400 тысяч анализов, подавляющее большинство из которых имеют отрицательные результаты, но 43 тысячи человек могли получить ложноотрицательные результаты ПЦР-теста в период с 8 сентября по 12 октября, в основном на юго-западе Англии", - отмечается в сообщении.
"Это единичный инцидент, приписываемый одной лаборатории, однако все анализы в настоящее время перенаправляются в другие лаборатории. Количество тестов, проводимых в лаборатории Immensa, невелико в общем контексте, и доступность тестирования по всей стране остается неизменной", - указали в ведомстве.
В настоящее время NHS TT связывается с людьми, которые могут быть заразными, чтобы посоветовать им пройти еще один тест.
По словам директора по инцидентам в области общественного здравоохранения Агентства по здравоохранению Уилла Уэллса, в последнее время наблюдается рост числа положительных результатов тестов "бокового потока" с последующим отрицательным тестированием на ПЦР. "Мы работаем с NHS Test and Trace и компанией, чтобы выявить технические проблемы лаборатории, которые привели к тому, что людям были выданы неточные результаты ПЦР. Мы немедленно приостановили тестирование в этой лаборатории на время расследования", - сказал он. При этом, по его словам, нет никаких свидетельств неисправностей в самих тест-наборах ПЦР и тестах "бокового потока".
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